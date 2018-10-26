«Ихтамнет» в Солсбери
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Расследования международной группы Bellingcat и российского проекта The Insider не повлияли на мнение россиян о том, кто стоит за отравлением двойного агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери. Доля тех, кто считает виновными российские спецслужбы, находится в пределах статистической погрешности. Как и в случае с «вежливыми людьми» без опознавательных знаков в Крыму весной 2014 г., большая часть респондентов предпочитает официальную версию событий и игнорирует расследования, опровергающие ее или хотя бы ставящие ее под вопрос. Официальная точка зрения кажется непогрешимой, когда речь идет об институтах, пользующихся особенно высоким доверием общества, – спецслужбах и армии.
По мнению большинства опрошенных «Левада-центром» респондентов (56%), знающих о событиях в Солсбери, отравить Скрипалей мог кто угодно. Почти такая же доля опрошенных (53%) в марте 2014 г. выбрала такой же вариант ответа – «это мог быть кто угодно» – на вопрос, кто эти вооруженные люди без знаков различия в Крыму. Российские спецслужбы назвали виновными в произошедшем в Солсбери 3%, опознали в «вежливых людях» российских военных 9% респондентов. Обвинили английские спецслужбы в отравлении 28%, 18% полагали, что в Крыму действуют «силы самообороны Крыма». Каждый седьмой в «солберецком» и каждый пятый в крымском опросах соответственно затруднились с ответом.
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