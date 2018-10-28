Переселенцы по прямой линии президента
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Стремление облегчить положение беженцев из зоны конфликта на юго-востоке Украины и расширить круг людей, имеющих право на упрощенную процедуру получения российского гражданства, может привести к наплыву мигрантов, к чему не готовы многие регионы России.
В четверг Госдума приняла в первом чтении («за» проголосовали 408 человек, воздержавшихся и проголосовавших против не было) правительственные поправки в закон «О гражданстве», предполагающие существенное расширение полномочий президента: Владимир Путин «в гуманитарных целях» сможет лично предоставлять группам иностранцев и лиц без гражданства право обращаться с заявлением о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке. Поправки были приняты накануне запланированного утверждения концепции государственной миграционной политики.
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