Переселенцы по прямой линии президента

Ради упрощения процедуры получения российского гражданства для беженцев из Донбасса президент получит возможность упрощать ее по собственному усмотрению и в других случаях

Статья опубликована в № 4684 от 29.10.2018 под заголовком: Переселенцы по прямой линии

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Стремление облегчить положение беженцев из зоны конфликта на юго-востоке Украины и расширить круг людей, имеющих право на упрощенную процедуру получения российского гражданства, может привести к наплыву мигрантов, к чему не готовы многие регионы России.

В четверг Госдума приняла в первом чтении («за» проголосовали 408 человек, воздержавшихся и проголосовавших против не было) правительственные поправки в закон «О гражданстве», предполагающие существенное расширение полномочий президента: Владимир Путин «в гуманитарных целях» сможет лично предоставлять группам иностранцев и лиц без гражданства право обращаться с заявлением о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке. Поправки были приняты накануне запланированного утверждения концепции государственной миграционной политики.