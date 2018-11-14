Ракетное урегулирование
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Резкое обострение обстановки в секторе Газа между палестинским движением «Хамас» и Израилем может быть вызвано борьбой между Ираном и Саудовской Аравией за контроль над палестинцами. Типичный для израильско-палестинских отношений обмен ракетными ударами и ответными боевыми операциями оказался беспрецедентным для последних нескольких лет.
В воскресенье вечером израильский спецназ уничтожил в секторе Газа семерых боевиков «Бригад Иззэддина аль-Кассама» (вооруженное крыло группировки «Хамас»), в том числе одного из командиров. Палестинцы ответили самым массовым за последние годы обстрелом израильской территории, выпустив, по данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), около 400 ракет (для сравнения: за 1,5 месяца спорадических боевых действий в июле – августе 2014 г. было выпущено 240 ракет). От взрывов погиб один израильтянин палестинского происхождения, двое были тяжело ранены, еще 80 пострадали. В ответ ЦАХАЛ начиная с вечера понедельника нанес удары по 150 объектам «Хамас» в Газе. Тель-Авив заявляет, что пока не намерен начинать переговоры о прекращении огня.
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