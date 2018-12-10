Что не так с построением нации по указу президента

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Формирование российской идентичности, в представлении Кремля, в основном завершено – своим указом Владимир Путин зафиксировал, что такое российская нация, гражданское самосознание и даже общие для граждан ценности. Опорный пункт – приверженность граждан интересам государства, что не удивительно: именно государство взяло на себя инициативу в этом вопросе.

Из указа (которым президент внес поправки в стратегию нацполитики 2012 г.) следует, что «российская нация», она же «многонациональный народ», – это «сообщество свободных граждан» разной этнической, религиозной, социальной и иной принадлежности, обладающих «гражданским правосознанием», оно же «общероссийская гражданская идентичность». Под ней президент подразумевает «осознание гражданами их принадлежности к своему государству, народу, обществу, ответственности за судьбу страны, необходимости соблюдения гражданских прав и обязанностей», а также приверженность «базовым ценностям российского государства»: это патриотизм, семья, созидательный труд, гуманизм, социальная справедливость, взаимопомощь и коллективизм.