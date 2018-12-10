Что не так с построением нации по указу президента
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Формирование российской идентичности, в представлении Кремля, в основном завершено – своим указом Владимир Путин зафиксировал, что такое российская нация, гражданское самосознание и даже общие для граждан ценности. Опорный пункт – приверженность граждан интересам государства, что не удивительно: именно государство взяло на себя инициативу в этом вопросе.
Из указа (которым президент внес поправки в стратегию нацполитики 2012 г.) следует, что «российская нация», она же «многонациональный народ», – это «сообщество свободных граждан» разной этнической, религиозной, социальной и иной принадлежности, обладающих «гражданским правосознанием», оно же «общероссийская гражданская идентичность». Под ней президент подразумевает «осознание гражданами их принадлежности к своему государству, народу, обществу, ответственности за судьбу страны, необходимости соблюдения гражданских прав и обязанностей», а также приверженность «базовым ценностям российского государства»: это патриотизм, семья, созидательный труд, гуманизм, социальная справедливость, взаимопомощь и коллективизм.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}