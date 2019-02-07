Религия как шпионаж
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Первый реальный срок для последователя запрещенных в России «Свидетелей Иеговы» и задержание силовиками его сторонников в регионах выглядят попыткой спецслужб перевести религиозно-правовой спор в плоскость политики. Их не смущает, что такое преследование создает некомплиментарные параллели с практиками не только СССР, но и нацистской Германии.
На этой неделе суд в Орле приговорил датчанина, последователя «Свидетелей Иеговы» Денниса Кристенсена к шести годам лишения свободы. Комментируя приговор, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: «Мы не можем оперировать в государственных целях понятиями здравого смысла. В первую очередь мы оперируем понятиями законности и незаконности». Это предсказуемая реакция – симптоматично, правда, что Песков, возможно сам того не желая, подтвердил, что отечественные законы и здравый смысл мало совместимы.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}