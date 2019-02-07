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Статья опубликована в № 4750 от 08.02.2019 под заголовком: Религия как шпионаж

Религия как шпионаж

Нынешние преследователи «Свидетелей Иеговы» питаются теми же страхами, что и советские спецслужбы
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Первый реальный срок для последователя запрещенных в России «Свидетелей Иеговы» и задержание силовиками его сторонников в регионах выглядят попыткой спецслужб перевести религиозно-правовой спор в плоскость политики. Их не смущает, что такое преследование создает некомплиментарные параллели с практиками не только СССР, но и нацистской Германии.

На этой неделе суд в Орле приговорил датчанина, последователя «Свидетелей Иеговы» Денниса Кристенсена к шести годам лишения свободы. Комментируя приговор, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: «Мы не можем оперировать в государственных целях понятиями здравого смысла. В первую очередь мы оперируем понятиями законности и незаконности». Это предсказуемая реакция – симптоматично, правда, что Песков, возможно сам того не желая, подтвердил, что отечественные законы и здравый смысл мало совместимы.

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