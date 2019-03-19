Кому переводить стрелки за Путиным
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Исчисление времени, перевод стрелок часов в России – вопрос не только бюрократический, но и политический, который всегда объясняется руководством страны заботой о гражданах. Сейчас, на фоне растущего недовольства граждан властью, такая демонстрация была бы, наверное, кстати – но не всякому политику дозволено этим заниматься.
Депутат-единоросс из Челябинской области Андрей Барышев внес законопроект, возвращающий сезонный перевод времени, что «не только положительным образом отразится на здоровье россиян, но и в целом повысит качество их жизни, работоспособность и производительность труда». По расчетам депутата, перевод стрелок в марте на час вперед и в октябре на час назад даст дополнительно почти 200 часов в год «эффективно используемого светлого времени суток» и позволит экономить ежегодно на оплате не менее 2,5 млрд кВт ч электроэнергии.
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