От редакции
Статья опубликована в № 4777 от 20.03.2019 под заголовком: Перевод стрелок Путина

Кому переводить стрелки за Путиным

На фоне прочих репрессивных инициатив Госдумы предложение снова переводить часы весной и осенью выглядит заботой о гражданах – но это функция чисто президентская

Исчисление времени, перевод стрелок часов в России – вопрос не только бюрократический, но и политический, который всегда объясняется руководством страны заботой о гражданах. Сейчас, на фоне растущего недовольства граждан властью, такая демонстрация была бы, наверное, кстати – но не всякому политику дозволено этим заниматься.

Депутат-единоросс из Челябинской области Андрей Барышев внес законопроект, возвращающий сезонный перевод времени, что «не только положительным образом отразится на здоровье россиян, но и в целом повысит качество их жизни, работоспособность и производительность труда». По расчетам депутата, перевод стрелок в марте на час вперед и в октябре на час назад даст дополнительно почти 200 часов в год «эффективно используемого светлого времени суток» и позволит экономить ежегодно на оплате не менее 2,5 млрд кВт ч электроэнергии.

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