Почему растет неформальная занятость
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По оценке Росстата, численность неформально занятых в России в 2018 г. выросла примерно на 300 000 человек – это немного, если исходить из общей оценки занятых в экономике в 70 млн. Неформальный сектор более-менее последовательно растет с 2010 г., что указывает на слабеющую экономику, в которой россияне стараются найти и находят альтернативные источники доходов, позволяющие поддерживать сколько-нибудь достаточный уровень жизни.
Численность неформально занятых выросла с 14,3 млн человек в 2017 г. до 14,6 млн в 2018 г., сообщил Росстат, в относительных цифрах их доля увеличилась с 19,8 до 20,1% от численности всех занятых в экономике. Рост занятости в неформальной экономике произошел практически полностью за счет тех, кто занят только в неформальном секторе, – с 13,37 млн до 13,66 млн человек. А численность тех, кто совмещал неформальную подработку с официальной занятостью, напротив, немного упала – с 0,95 млн до 0,92 млн человек. С учетом падения реальных доходов с 2014 г. стремление людей искать разные источники доходов выглядит логично. Но в 2016 г., когда неформальная занятость также выросла, картина была несколько иной: росла численность не только тех, кто работал исключительно в неформальном секторе, но и тех, кто совмещал неформальную подработку с официальной работой.
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