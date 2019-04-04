Статья опубликована в № 4789 от 05.04.2019 под заголовком: На кого работают чиновники
На кого работают чиновники
Для современных российских бюрократов госслужба – это просто обычная работа
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Современное российское чиновничество во многом утратило привилегии советской номенклатуры. Отсутствие четких ориентиров при слабости независимого контроля и значительных полномочиях приводит к их использованию в личных и клановых интересах, вразрез с запросами государства и общества.
Игорь Барциц, Георгий Борщевский и Керем Магомедов из РАНХиГС изучили служебную мотивацию чиновников и мнение общества о бюрократии в 2003–2017 гг., опросив госслужащих разных уровней (140–200 респондентов) и обычных граждан (1000–1200 респондентов). Результаты исследования они обобщили в докладе «Современное состояние и тенденции развития государственной гражданской службы в России».
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