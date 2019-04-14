Статья опубликована в № 4795 от 15.04.2019 под заголовком: Декорация доходов
Регулярная имитация отчетов
Декларации госслужащих о доходах за 2018 год не помогают профилактике коррупции
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Декларации о доходах госслужащих и законодателей утратили первоначальный смысл профилактики коррупции. Публичность помогает отнюдь не утверждению антикоррупционных правил, как задумывалось, а их обходу, тем самым еще больше разлагая чиновников.
Данные в декларациях скупые, главное, что из них можно узнать, – сумму, которую госслужащий решил показать. Самым высокодоходным в правительстве стал вице-премьер Юрий Трутнев – 538,396 млн руб. Среди парламентариев – с 2,346 млрд руб. – сенатор от Камчатского края Валерий Пономарев.
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