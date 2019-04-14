Регулярная имитация отчетов

Декларации госслужащих о доходах за 2018 год не помогают профилактике коррупции

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Декларации о доходах госслужащих и законодателей утратили первоначальный смысл профилактики коррупции. Публичность помогает отнюдь не утверждению антикоррупционных правил, как задумывалось, а их обходу, тем самым еще больше разлагая чиновников.

Данные в декларациях скупые, главное, что из них можно узнать, – сумму, которую госслужащий решил показать. Самым высокодоходным в правительстве стал вице-премьер Юрий Трутнев – 538,396 млн руб. Среди парламентариев – с 2,346 млрд руб. – сенатор от Камчатского края Валерий Пономарев.