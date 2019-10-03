«Вечерний м.» вне конкурса

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Союзмультфильм

Борис Борисович Гребенщиков сочинил очень душевную и поистине народную песню. Написана она в самой простецкой, самой популярной и доходчивой тональности до-мажор, и это чудо что за мелодия. Называется, если деликатно, «Вечерний м.» (хоть слово и не запрещено Роскомнадзором). Припев там прямо проникновенный, есть в нем что-то исконно русское, протяжное, раздольное, исполнять хочется хором, что россияне уже в общем и делают – ролик с песней был выложен на YouTube в субботу, 28 сентября, и не прошло еще недели, как в сети появилось с десяток кавер-версий (самая удивительная – на народных инструментах). И это явно только начало большого флешмоба. Один из блогеров даже учит на примере «Вечернего м.» игре на гитаре.

Но если вы вдруг еще случайно не слышали, процитирую несколько строк о вполне мифологическом герое, который обитает там, «где светло и куда все глядят», т. е. в телевизоре. «Он все, что закажут, – расскажет / И ответит на каждый вопрос. / У народа душа, но за ней ни гроша, / Но зато мы утерли всем нос! / Он сияет, как новый полтинник, / С него капают лосьоны и лак / И когда гопота распинает Христа, / Он объяснит, отчего Христос враг».