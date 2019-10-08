От редакции
Статья опубликована в № 4915 от 08.10.2019 под заголовком: Прекрасная Россия – 2024

Прекрасная Россия – 2024

К концу последнего срока Владимира Путина Россия согласно планам властей должна стать такой замечательной страной, что ее будет жалко передавать какому-то другому президенту

2024 год – не только время окончания последнего по действующей Конституции президентского срока Владимира Путина, но и ориентир для многих уже анонсированных достижений и побед. Та страна, которую власти напланировали к 2024 г., обещает быть практически «прекрасной Россией будущего» – и вот как оставить такую какому-то другому президенту?

Естественная убыль населения в России сохранится до 2023 г., говорится в макропрогнозе Минэкономразвития, внесенном в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета. Но, по версии министерства, уже в 2024 г. будет прирост – как за счет мигрантов, так и за счет роста рождаемости, в результате численность населения может вырасти с 146,8 млн человек в 2018 г. до 148,7 млн в 2024 г. (цитата по ИТАР-ТАСС).

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Комментарии
Arty
05:27 08.10.2019
Мне почему-то кажется, что году в 23 запустят новую линейку еще более амбициозных нац.проектов для создания прекрасной России-2030 и никто не отчитается о выполнении действующих прожектов ,как это уже произошло с майскими указами 2012г. ,где так было красиво написано про миллионы высокотехнологичных рабочих мест. Ждем до сих пор.
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