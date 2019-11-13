Статья опубликована в № 4940 от 13.11.2019 под заголовком: Вещь недели: Навоз
Навоз как объект особого государственного регулирования
Производители молока никак не могут добиться от правительства отмены абсурдных ограничений
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Pixabey
Одна молочная корова в день дает не только 15 кг молока, но и несколько десятков килограммов навоза. Навоз, как ценный продукт, аграрии не выбрасывают, а после выдержки в течение нескольких месяцев используют как удобрение для своих сельскохозяйственных земель. На этих землях растут кормовые культуры – травы, кукуруза и др., которыми питаются животные.
«Это удивительная, уникальная субстанция, которая обеспечивает питание для микроорганизмов, живущих в почве, тем самым обогащая ее состав», – говорит о навозе Айрат Хайруллин, владелец крупного молочного холдинга «Красный Восток агро» и зампредседателя аграрного комитета Госдумы. Минеральными удобрениями такого эффекта достичь невозможно, указывает он.
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