Хотим как во Франции

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп сообщил, что правительство готово изъять из закона о пенсионной реформе норму, призванную стимулировать более поздний (в 64 года вместо нынешних 62) выход на пенсию – с помощью понижающего коэффициента для уходящих строго в срок. Об этом газете Journal du Dimanche сообщил генеральный секретарь одного из крупнейших профсоюзных объединений, Французской демократической конфедерации труда, Лоран Берже и добавил, что Филипп готов к компромиссу.