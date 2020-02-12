Как «Победа» пробилась в лидеры

Лоукостер «Победа» в январе 2020 г. стал третьим в России по количеству перевезенных пассажиров – 923 000 человек. Все говорит за то, что в тройке лидеров «Победа», которой в декабре 2019 г. исполнилось только пять лет, очень надолго. Ни у одной авиакомпании в стране даже планы роста не позволят обогнать единственного российского лоукостера. Успешность проекта не оспаривает никто. Больше пассажиров теперь возят только сам «Аэрофлот» (владелец «Победы») и S7 Airlines.