Как малые города теряют работников
Квалифицированных работников и профессионалов становится меньше, что стимулирует отток молодежи и увеличивает риск социально-экономической деградации малых городов
Нынешняя экономическая ситуация в большинстве малых городов России консервирует устаревшую структуру местного рынка труда и препятствует созданию привлекательных рабочих мест. Это приводит к дальнейшей архаизации экономики, общественных отношений и продолжению оттока населения, прежде всего молодежи и инициативной части жителей среднего возраста, стремящихся обеспечить достаток своей семье.
В России насчитывается 1069 городов, население 71% из них менее 50 000 человек, там живут миллионы россиян. Сотрудники Института социологии РАН в коллективной монографии «Малые города в социальном пространстве России» изучили социально-экономическую ситуацию и положение на рынке труда в них.
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