Как малые города теряют работников

В России насчитывается 1069 городов, население 71% из них менее 50 000 человек, там живут миллионы россиян. Сотрудники Института социологии РАН в коллективной монографии «Малые города в социальном пространстве России» изучили социально-экономическую ситуацию и положение на рынке труда в них.