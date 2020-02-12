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Как малые города теряют работников

Квалифицированных работников и профессионалов становится меньше, что стимулирует отток молодежи и увеличивает риск социально-экономической деградации малых городов
Павел Аптекарь
Нынешняя экономическая ситуация в большинстве малых городов России консервирует устаревшую структуру местного рынка труда и препятствует созданию привлекательных рабочих мест /Евгений Разумный / Ведомости

Нынешняя экономическая ситуация в большинстве малых городов России консервирует устаревшую структуру местного рынка труда и препятствует созданию привлекательных рабочих мест. Это приводит к дальнейшей архаизации экономики, общественных отношений и продолжению оттока населения, прежде всего молодежи и инициативной части жителей среднего возраста, стремящихся обеспечить достаток своей семье.

В России насчитывается 1069 городов, население 71% из них менее 50 000 человек, там живут миллионы россиян. Сотрудники Института социологии РАН в коллективной монографии «Малые города в социальном пространстве России» изучили социально-экономическую ситуацию и положение на рынке труда в них.

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