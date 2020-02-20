Разворот лицом к Западу

Доля россиян, считающих, что у России есть основания опасаться стран, входящих в НАТО, уменьшилась с 57% в декабре 2017 г. до 52% в январе 2020 г., показал опрос «Левада-центра», а доля тех, кто считает, что оснований нет, выросла с 33 до 44%. С 2018 г. выросла и доля тех, кто считает, что Россия должна относиться к Западу как к другу, – с 8 до 11%, а как к партнеру – с 61 до 67%. Улучшилось отношение и к конкретным США и ЕС. В январе 2018 г. плохо к США относились 52%, к ЕС – 46%, в январе 2020 г. – 46 и 37%, а относящихся хорошо к США было 25 и 42%, к ЕС – 32 и 49%.