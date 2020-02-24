Бунт на корабле знания

Спущенная недавно Минобрнауки научным институтам новая схема планирования и отчетности вызвала сильное возмущение в научном сообществе. На фоне нараставшего гула недовольства детонатором послужило открытое письмо ученого совета Института философии РАН (я тоже член этого ученого совета), адресованное президентам России и РАН, премьер-министру, спикерам обеих палат парламента и самому профильному министру Валерию Фалькову. Речь в нем шла не просто об искажении новой методикой реальной результативности работы гуманитариев, но и, по мнению авторов обращения, об угрозе для целых направлений, публикующихся в основном на русском языке и в отечественной периодике. В пожарном порядке был собран президиум РАН, началась срочная адаптация документа для всей сферы социогуманитарного знания. Сейчас решается, что именно удастся выправить на ходу в технических моментах и в понимании общих принципов регулирования. Цена вопроса – судьба нацпроекта «Наука», как минимум в отношении всего, что связано с самосознанием нации, с социальными отношениями и культурой в самом широком смысле этого слова.