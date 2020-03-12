Новый полет Валентины Терешковой

Хорошо, а было ли в этом вообще ее, Терешковой, желание? Мне кажется, опять нет. Вся жизнь бывшей ткачихи, парашютистки, космонавта, главной женщины страны – председательницы Комитета советских женщин, а еще главной по дружбе и культурным связям с иностранцами, конечно, с правильными, нашими, иностранцами (занятно, что Дом дружбы в начале Воздвиженки, где помещался президиум Союза советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами, достался теперь другому преданному слуге режима – Дмитрию Медведеву, зампреду Совета безопасности России), а еще всегдашним депутатом и членом президиумов и т. п. – вся ее жизнь была наполнена послушанием. И с обнулением она тоже послушалась.