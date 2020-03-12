Новый полет Валентины Терешковой
У Валентины Терешковой была возможность внести предложение об обнулении числа президентских сроков в связи с новой версией Конституции задолго до второго чтения законопроекта о поправке – она же была членом рабочей группы, выдвигавшей и собиравшей подобного и неподобного рода предложения. Однако тогда первая в мире женщина-космонавт не сочла необходимым или возможным предложить такое.
Дотянула до дедлайна.
Было ли в этом желание выделиться из общей массы работников группы? Ну точно нет. Можно ли в принципе сильнее выделиться, чем первой слетать в космос? Было ли в этом стремление показать свою приверженность партии (в данном случае «Единой России») и руководству? Вряд ли. Безупречная биография первой в советской истории женщины-генерала до того пронизана приверженностью режиму, каким бы этот режим ни был, что ни прибавить ни убавить.
Хорошо, а было ли в этом вообще ее, Терешковой, желание? Мне кажется, опять нет. Вся жизнь бывшей ткачихи, парашютистки, космонавта, главной женщины страны – председательницы Комитета советских женщин, а еще главной по дружбе и культурным связям с иностранцами, конечно, с правильными, нашими, иностранцами (занятно, что Дом дружбы в начале Воздвиженки, где помещался президиум Союза советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами, достался теперь другому преданному слуге режима – Дмитрию Медведеву, зампреду Совета безопасности России), а еще всегдашним депутатом и членом президиумов и т. п. – вся ее жизнь была наполнена послушанием. И с обнулением она тоже послушалась.
Справедливости ради надо сказать, что «Комсомольская правда» задала Терешковой этот важный вопрос: не политические ли круги поручили ей выступить с этим предложением? Нет, сказала космонавт, люди, простые люди просто просили!
Хотели того простые люди или нет, но сам собой получился ясный и не слишком приятный (лично мне) символ. Обновленный через Конституцию Владимир Путин вступит – о, если только, конечно, Конституционный суд и народ одобрят – в новый срок с благословения:
– человека с небес, защитницы православия еще с 2013 г.;
– одной из бесспорных советских икон;
– женщины (Россия – женская страна);
– из военной области.
Наверное, перечисление можно было бы длить, но мне и этого достаточно, смесь выходит идеальная. Даже если вообразить благоглупость – будто Путин мог бы, обнулившись, как-то измениться, отказаться от советского прошлого или боевитой духовности, взяться за действительную модернизацию, – то и тогда напутствие из эдаких уст точно поставило бы крест на этой фантастической идее. Впрочем, второй, четвертый, будущий пятый и одновременно первый президент самоновейшей – после обновления Конституции – России ни в чем фантастическом не замечен.
Остается только пожалеть – а может, порадоваться, – что подобных Терешковой символических персонажей нынешняя Россия при всем желании, при всем декларативном изоляционизме рождать не может. Интересно, кто будет провозвестником следующего, геронтократического обновления нулевого президента России Владимира Путина?