Лосьон – защита от прогресса

Дискутировать, вредно ли 5G, бессмысленно – таких сетей в России, за исключением тестовых зон, просто нет, а в мире они только-только начинают строится. К тому же все эти лосьоны и флешки помогают от радиоволн примерно так же, как заряженная Кашпировским вода от сахарного диабета. Важней ответить на вопрос, почему именно на 5G так ополчилась широкая общественность и почему именно ее развитие вывело радиофобию на какие-то неведомые доселе высоты. Внедрение предыдущих технологий связи проходило куда как спокойнее.