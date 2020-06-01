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Лосьон – защита от прогресса

Стоит ли обращать внимание на панику из-за технологий пятого поколения связи
Валерий Кодачигов

Помимо активных мер по защите от сотовой связи пятого поколения (5G) гражданам теперь предлагается перейти к пассивным. В интернете им предлагают флеш-накопители, якобы защищающие от излучения базовых станций. Если флешки недостаточно – на Avito можно купить еще защитный крем и лосьон: цены на эту косметику доходят до нескольких тысяч рублей за упаковку. Комплект можно дополнить специальными наклейками, радионепроницаемыми бейсболками и бельем, сообщает ТАСС. То есть поджигать сотовые вышки (о таком инциденте, произошедшем в Северной Осетии, в частности, сообщалось в начале мая) теперь необязательно.

Дискутировать, вредно ли 5G, бессмысленно – таких сетей в России, за исключением тестовых зон, просто нет, а в мире они только-только начинают строится. К тому же все эти лосьоны и флешки помогают от радиоволн примерно так же, как заряженная Кашпировским вода от сахарного диабета. Важней ответить на вопрос, почему именно на 5G так ополчилась широкая общественность и почему именно ее развитие вывело радиофобию на какие-то неведомые доселе высоты. Внедрение предыдущих технологий связи проходило куда как спокойнее.

Можно, конечно, было бы сказать: вот оно, всеми расхваливаемое советское высшее образование, носители которого жгут сотовые вышки и мажутся лосьонами от мнимой радиации. Можно воскликнуть: ах, как перестарались государственные идеологи со своим антиамериканизмом и антизападными выпадами. А что – логично получается: пока на Западе 5G ни шатко ни валко развивается, российские военные мудро не отдают частот для его развития. Чтобы россияне не облучались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных