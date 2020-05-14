Совет безопасности снова отказался отдавать операторам частоты для 5G

Совет безопасности снова отказался отдавать операторам частоты для 5GНаиболее подходящий для их развертывания диапазон остается за силовиками
Совет безопасности вновь отклонил просьбу сотовых компаний выделить им частоты в диапазоне 3,4–3,8 ГГц для строительства сетей пятого поколения связи (5G). Об этом «Ведомостям» рассказали человек, знакомый с менеджерами нескольких операторов, и человек, близкий к одному из производителей телекоммуникационного оборудования.
По словам одного из собеседников «Ведомостей», операторы, в частности, просили силовиков разрешить им конверсию (расчистку) частот этого диапазона в городах-миллионниках. Необходимость использования частот 3,4–3,8 ГГц они мотивировали нецелесообразностью использования другой полосы частот – 4,8–4,99 ГГц: в материалах Минкомсвязи, с которыми «Ведомости» ознакомились ранее, эти частоты называли альтернативой более низкому диапазону.
5G позволяет абонентам использовать мобильный интернет на очень высокой скорости (до нескольких гигабит в секунду). Это до 100 раз быстрее, чем в нынешних сетях LTE. Кроме того, на базе 5G планируется создавать системы управления беспилотным транспортом, телемедицинские сервисы, системы комплексного управления городским хозяйством и проч.
Диапазон 3,4–3,8 ГГц, для которого предназначено популярное оборудование 5G, в России используется Минобороны и «Роскосмосом», объяснял в 2019 г. вице-премьер Максим Акимов. Но именно на таких частотах сети 5G строятся в большинстве стран Европы – без них практически невозможно запустить полноценные услуги пятого поколения, повторяли неоднократно представители операторов.
Тема выделения частот для 5G обсуждается в Совете безопасности не первый раз. В августе Совбез не поддержал идею выделить операторам связи частоты этого диапазона, а президент Владимир Путин на отрицательный отзыв Совбеза наложил резолюцию «согласен», сообщали собеседники «Ведомостей» в телекоммуникационной отрасли и профильных ведомствах.
«Ведомости» направили запросы пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову и в Минкомсвязи.
В России частотный ресурс 4,8–4,99 ГГц имеет низкую загруженность, однако он пересекается с полосой 4,4–4,99 ГГц, которая активно используется военными стран НАТО для опознавательной системы самолетов «свой – чужой», рассказывал ранее «Ведомостям» человек, близкий к одному из операторов. Это означает, что базовые станции для 5G в этом диапазоне операторы смогут устанавливать только на расстоянии 300 км до сухопутной границы или 450 км до морской границы, объяснял он. К тому же сетевое оборудование для 4,8–4,99 ГГц дорогое, а работающих на этих частотах смартфонов практически нет, говорил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.