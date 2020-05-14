Совет безопасности снова отказался отдавать операторам частоты для 5G

В России частотный ресурс 4,8–4,99 ГГц имеет низкую загруженность, однако он пересекается с полосой 4,4–4,99 ГГц, которая активно используется военными стран НАТО для опознавательной системы самолетов «свой – чужой», рассказывал ранее «Ведомостям» человек, близкий к одному из операторов. Это означает, что базовые станции для 5G в этом диапазоне операторы смогут устанавливать только на расстоянии 300 км до сухопутной границы или 450 км до морской границы, объяснял он. К тому же сетевое оборудование для 4,8–4,99 ГГц дорогое, а работающих на этих частотах смартфонов практически нет, говорил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.