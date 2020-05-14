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Совет безопасности снова отказался отдавать операторам частоты для 5G

Наиболее подходящий для их развертывания диапазон остается за силовиками
Валерий Кодачигов Екатерина Кинякина
Dado Ruvic / REUTERS

Совет безопасности вновь отклонил просьбу сотовых компаний выделить им частоты в диапазоне 3,4–3,8 ГГц для строительства сетей пятого поколения связи (5G). Об этом «Ведомостям» рассказали человек, знакомый с менеджерами нескольких операторов, и человек, близкий к одному из производителей телекоммуникационного оборудования.

По словам одного из собеседников «Ведомостей», операторы, в частности, просили силовиков разрешить им конверсию (расчистку) частот этого диапазона в городах-миллионниках. Необходимость использования частот 3,4–3,8 ГГц они мотивировали нецелесообразностью использования другой полосы частот – 4,8–4,99 ГГц: в материалах Минкомсвязи, с которыми «Ведомости» ознакомились ранее, эти частоты называли альтернативой более низкому диапазону.

5G позволяет абонентам использовать мобильный интернет на очень высокой скорости (до нескольких гигабит в секунду). Это до 100 раз быстрее, чем в нынешних сетях LTE. Кроме того, на базе 5G планируется создавать системы управления беспилотным транспортом, телемедицинские сервисы, системы комплексного управления городским хозяйством и проч.

Минобороны отказалось передавать операторам частоты для 5G

Без этого появление в России связи пятого поколения невозможно

Диапазон 3,4–3,8 ГГц, для которого предназначено популярное оборудование 5G, в России используется Минобороны и «Роскосмосом», объяснял в 2019 г. вице-премьер Максим Акимов. Но именно на таких частотах сети 5G строятся в большинстве стран Европы – без них практически невозможно запустить полноценные услуги пятого поколения, повторяли неоднократно представители операторов.

Тема выделения частот для 5G обсуждается в Совете безопасности не первый раз. В августе Совбез не поддержал идею выделить операторам связи частоты этого диапазона, а президент Владимир Путин на отрицательный отзыв Совбеза наложил резолюцию «согласен», сообщали собеседники «Ведомостей» в телекоммуникационной отрасли и профильных ведомствах.

«Ведомости» направили запросы пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову и в Минкомсвязи.

В России частотный ресурс 4,8–4,99 ГГц имеет низкую загруженность, однако он пересекается с полосой 4,4–4,99 ГГц, которая активно используется военными стран НАТО для опознавательной системы самолетов «свой – чужой», рассказывал ранее «Ведомостям» человек, близкий к одному из операторов. Это означает, что базовые станции для 5G в этом диапазоне операторы смогут устанавливать только на расстоянии 300 км до сухопутной границы или 450 км до морской границы, объяснял он. К тому же сетевое оборудование для 4,8–4,99 ГГц дорогое, а работающих на этих частотах смартфонов практически нет, говорил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных