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Хорошо ли молились генералы

Освящение главного храма Вооруженных сил прошло стремительно, но странно
Сергей Чапнин
Михаил Метцель / ТАСС

Складывается впечатление, что главный храм Вооруженных сил ждет какая-то несчастная судьба. Нет, со зданием все будет в порядке: построили хорошо, поставили на баланс Министерства обороны. Будут по храму экскурсии водить о объяснять его тайную символику всем желающим, но... как ни парадоксально это звучит, церковью как домом молитвы этот храм не станет. Он задуман для другого.

День освящения храма в церковной традиции называют его днем рожденья. Но у главного храма Вооруженных сил с освящением вышла если не чехарда, то по крайней мере большая путаница. Сперва освящение назначили на 5 мая, однако из-за пандемии отложили на неопределенный срок, затем назначили на 22 июня, а несколько дней назад перенесли на 14 июня.

Еще и с мозаиками конфуз вышел. Посвящая храм 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, художники перестарались, а представитель церкви их благословил – и на стенах храма появились Сталин, генералы Красной армии¸ а также Владимир Путин и Сергей Шойгу. Президент России проявил скромность, посчитал мозаику с его изображением несвоевременной и попросил ее убрать, а вот со Сталиным оказалось сложнее, даже представитель церкви старался ее защитить. Но в итоге и ее убрали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных