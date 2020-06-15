Хорошо ли молились генералы

Еще и с мозаиками конфуз вышел. Посвящая храм 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, художники перестарались, а представитель церкви их благословил – и на стенах храма появились Сталин, генералы Красной армии¸ а также Владимир Путин и Сергей Шойгу. Президент России проявил скромность, посчитал мозаику с его изображением несвоевременной и попросил ее убрать, а вот со Сталиным оказалось сложнее, даже представитель церкви старался ее защитить. Но в итоге и ее убрали.