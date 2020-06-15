Хорошо ли молились генералы

Хорошо ли молились генералыОсвящение главного храма Вооруженных сил прошло стремительно, но странно
Складывается впечатление, что главный храм Вооруженных сил ждет какая-то несчастная судьба. Нет, со зданием все будет в порядке: построили хорошо, поставили на баланс Министерства обороны. Будут по храму экскурсии водить о объяснять его тайную символику всем желающим, но... как ни парадоксально это звучит, церковью как домом молитвы этот храм не станет. Он задуман для другого.
День освящения храма в церковной традиции называют его днем рожденья. Но у главного храма Вооруженных сил с освящением вышла если не чехарда, то по крайней мере большая путаница. Сперва освящение назначили на 5 мая, однако из-за пандемии отложили на неопределенный срок, затем назначили на 22 июня, а несколько дней назад перенесли на 14 июня.
Еще и с мозаиками конфуз вышел. Посвящая храм 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, художники перестарались, а представитель церкви их благословил – и на стенах храма появились Сталин, генералы Красной армии¸ а также Владимир Путин и Сергей Шойгу. Президент России проявил скромность, посчитал мозаику с его изображением несвоевременной и попросил ее убрать, а вот со Сталиным оказалось сложнее, даже представитель церкви старался ее защитить. Но в итоге и ее убрали.