Патриарх Кирилл станет настоятелем храма Вооруженных сил

Патриарх Кирилл заявил, что станет настоятелем главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот». Он заявил об этом после освящения храма, трансляцию церемонии вел канал «Звезда». Он объявил, что храм станет патриаршим собором и патриарх будет иметь особое попечение над богослужениями и пастырской работой.