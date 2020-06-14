Патриарх Кирилл станет настоятелем храма Вооруженных сил
Патриарх Кирилл заявил, что станет настоятелем главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот». Он заявил об этом после освящения храма, трансляцию церемонии вел канал «Звезда». Он объявил, что храм станет патриаршим собором и патриарх будет иметь особое попечение над богослужениями и пастырской работой.
Патриарх объявил о возложении на себя поста настоятеля после выступления министра обороны Сергея Шойгу. После церемонии Шойгу поблагодарил патриарха за кураторство при строительстве храма. «Очень надеюсь, что дальнейшая служба в этом храме продолжится по вашим знаменем», ‒ сказал он.
Собор Воскресения Христова в парке «Патриот» планировали открыть к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Из-за распространения коронавируса дата открытия была перенесена с 9 мая на более поздний срок, в начале июня Шойгу уточнил, что он будет открыт 22 июня. Сумма пожертвований на строительство храма превысила 3 млрд руб., отмечал ранее заместитель председателя Общественного совета при Минобороны Александр Каньшин.