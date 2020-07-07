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Нужна ли Владимиру Путину партия Романа Путина

Племянник президента будет бороться с коррупцией на партийном поле
Дмитрий Камышев
Яна Задорожная / CC BY-SA

Двоюродный племянник президента России 42-летний Роман Путин 5 июля избран лидером партии «Народ против коррупции». Специально для тех, кто мог бы подумать, что произошло это исключительно ради громкой фамилии в партийных документах, председатель политсовета организации Григорий Анисимов сообщил, что Роман Путин является «успешным предпринимателем, общественным и политическим деятелем» и его включение в состав партии (он вступил в нее 21 июня) придаст ей новый импульс в реализации антикоррупционной деятельности и социальных проектов. Сам новый лидер сообщил журналистам, что у партии громадье планов «в самых различных сферах деятельности государства, абсолютно все отрасли» и она непременно пойдет на выборы и в регионах ближайшей осенью, и в Госдуму в 2021 г. (цитаты по «РИА Новости»).

Поскольку об успехах реального, но весьма дальнего родственника президента известно гораздо меньше, чем о свершениях очень близких, но официально не подтвержденных членов его семьи, имеет смысл напомнить некоторые вехи извилистого трудового пути Романа Путина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных