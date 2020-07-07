Нужна ли Владимиру Путину партия Романа Путина

Двоюродный племянник президента России 42-летний Роман Путин 5 июля избран лидером партии «Народ против коррупции». Специально для тех, кто мог бы подумать, что произошло это исключительно ради громкой фамилии в партийных документах, председатель политсовета организации Григорий Анисимов сообщил, что Роман Путин является «успешным предпринимателем, общественным и политическим деятелем» и его включение в состав партии (он вступил в нее 21 июня) придаст ей новый импульс в реализации антикоррупционной деятельности и социальных проектов. Сам новый лидер сообщил журналистам, что у партии громадье планов «в самых различных сферах деятельности государства, абсолютно все отрасли» и она непременно пойдет на выборы и в регионах ближайшей осенью, и в Госдуму в 2021 г. (цитаты по «РИА Новости»).