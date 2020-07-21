«Газпром» будет тратить меньше денег на суды с Украиной

«Газпром» будет тратить меньше денег на суды с УкраинойУшел в отставку исполнительный директор «Нафтогаза Украины»
Исполнительный директор украинской государственной нефтегазовой компании НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко покинул свой пост. Сообщая об этом, он отметил в своем Facebook, что оставляет в «Нафтогазе» «большие наработки» и «деньги от «Газпрома» – направление, за которое отвечал».
Увольнение Витренко – важное событие для российско-украинских энергетических отношений. Речь идет об уходе не просто второго лица в крупнейшей государственной компании Украины, а главного специалиста по борьбе с «Газпромом». Он сам неоднократно рассказывал в соцсетях про свою команду, которая постоянно придумывает новые судебные иски против российского газового холдинга. Например, 10 февраля 2020 г. Витренко написал в Facebook: «Ввиду неопределенности переформатирования «Нафтогаза» у меня есть время и вдохновение поработать над перспективой новых судов с «Газпромом».
Говоря прямо, это и было едва ли не главной целью исполнительного директора «Нафтогаза Украины» и его команды – отсудить как можно больше денег у «Газпрома». При этом, как отмечали украинские наблюдатели, люди Витренко работали автономно и подчинялись только ему, зачастую не принимая в расчет мнения и указания председателя правления компании Андрея Коболева. В результате, когда ключевой для Украины вопрос о продолжении транзита газа благополучно решился, тот задумал избавиться от своевольного коллеги.
Разговоры о том, что исполнительного директора «Нафтогаза» собираются уволить, пошли еще весной. В середине апреля прошло заседание наблюдательного совета компании. Команда Витренко подготовила к заседанию презентацию, в которой пообещала отсудить у России еще $17,3 млрд – за то, что российский газовый холдинг не дает покупателям возможности получать газ на границе России с Украиной, не предоставляет газопроводы для транзита газа из Средней Азии и не предлагает независимым производителям в России «свопы» для экспорта в Европу. То есть фактически за то, что «Газпром» не соглашается работать по схемам, придуманным в «Нафтогазе». Однако обещаниями призрачных миллиардов наблюдательный совет «Нафтогаза» не соблазнился и решил, что исполнительный директор «Нафтогаза» должен уйти в отставку.
Сам Витренко приводит другую версию: «Наиболее логичное объяснение, почему меня увольняют, – сейчас не является приоритетом борьба против российской агрессии, в частности, эффективная защита интересов Украины в отношениях с «Газпромом». В этом он, вероятно, прав.
Как заявил Коболев в недавнем интервью украинскому порталу «Лига.Бизнес», в число основных задач, которые ставит перед компанией правительство Украины, помимо роста налоговых отчислений в бюджет входят обеспечение независимости страны от импорта газа за счет роста собственной добычи и снижения потребления, рост доказанных запасов газа и подготовка «Нафтогаза Украины» к IPO. Витренко, посвятивший себя судебным тяжбам с «Газпромом», в эту систему приоритетов не вписывается.
Его уход – приятная новость для российского газового холдинга. Теперь можно будет тратить меньше денег на юристов и судебные разбирательства с «Нафтогазом».-