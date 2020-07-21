«Газпром» будет тратить меньше денег на суды с Украиной

Разговоры о том, что исполнительного директора «Нафтогаза» собираются уволить, пошли еще весной. В середине апреля прошло заседание наблюдательного совета компании. Команда Витренко подготовила к заседанию презентацию, в которой пообещала отсудить у России еще $17,3 млрд – за то, что российский газовый холдинг не дает покупателям возможности получать газ на границе России с Украиной, не предоставляет газопроводы для транзита газа из Средней Азии и не предлагает независимым производителям в России «свопы» для экспорта в Европу. То есть фактически за то, что «Газпром» не соглашается работать по схемам, придуманным в «Нафтогазе». Однако обещаниями призрачных миллиардов наблюдательный совет «Нафтогаза» не соблазнился и решил, что исполнительный директор «Нафтогаза» должен уйти в отставку.