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Бессодержательная политика обречена на поражение

Политику в России делают люди, безразличные к предмету политики
Александр Механик
Власть уже в течение долгого времени, кроме первых лет, когда речь шла о консолидации страны, не может сформулировать, чего же она добивается /Андрей Гордеев / Ведомости

Политика – это управление обществом. Автократическое или демократическое. Хотя между ними много общего.

Автократическая политика – это постоянно напоминание гражданам, что власть реализует великие цели, граждане должны быть благодарны, а СМИ – постоянно сообщать об успехах и критиковать клеветников. Особенно успешно это получается у режимов, вооруженных идеологией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных