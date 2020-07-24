Бессодержательная политика обречена на поражение

Бессодержательная политика обречена на поражениеПолитику в России делают люди, безразличные к предмету политики
Политика – это управление обществом. Автократическое или демократическое. Хотя между ними много общего.
Автократическая политика – это постоянно напоминание гражданам, что власть реализует великие цели, граждане должны быть благодарны, а СМИ – постоянно сообщать об успехах и критиковать клеветников. Особенно успешно это получается у режимов, вооруженных идеологией.
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