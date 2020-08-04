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Принцип партийности в журналистике

Борьба за «свободу слова» выжигает интеллектуальную свободу
Алексей Сахнин
Андрей Гордеев / Ведомости

Журналистика во всем мире все больше производит то, что называется post-truth («постправдой»). Речь, разумеется, не обо всей журналистике, но удерживаются от этого сейчас немногие. Важны не столько факты, сколько эмоционально окрашенная позиция «за» или «против». А по обе стороны медийной баррикады введен строгий «кашрут»: правила ритуальной чистоты.

Когда ФСБ арестовала Ивана Сафронова, за него заступилось почти все журналистское сообщество. Но тут же прозвучал жесткий окрик Алексея Навального. Ведь Сафронов нарушил ритуальные правила и работал на власть. А сказано: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых».

При всем безумии борьбы с потенциальными союзниками – а большинство журналистов настроены оппозиционно – это вполне рациональная тактика. Нужно стигматизировать любое отклонение от генеральной линии. Моральная аргументация заведомо спекулятивна, ее удобно применять в борьбе с «ренегатами». Зато большинство журналистов теперь дважды подумают, прежде чем критиковать лидера оппозиции. Риск подвергнуться нападкам слишком велик.

Медийная борьба, как и политическая, идет по законам общества потребления. Каждая из конкурирующих партий предлагает потребителю весь спектр идеологической продукции. И у Кремля, и у Навального есть свои левые, правые, либералы. Идеология используется как маркетинговое средство завоевания лояльности клиента. Лояльности политическому лагерю, который очищен от собственного идейного содержания.

Борьба за свободу слова идет вплоть до искоренения всякой интеллектуальной независимости. Не важно, что написано, – важно где. Одно и то же сообщение, если оно опубликовано в «бастионе оппозиционной журналистики», это акт гражданского мужества и срывание покровов, а если «в сливном бачке кровавого режима» – ложь, лицемерие и пропаганда. Ну или наоборот.

Мне довелось побывать двойным агентом в этой военно-пропагандистской симуляции. Я был политическим беженцем в Швеции. Российские государственные СМИ называли меня и моих товарищей агентами грузинских и американских спецслужб. И в то же самое время либеральные СМИ в России и Швеции писали, что я агент «могущественных кланов» номенклатуры, методологов и СВР. Мои взгляды никого не интересовали, но для первых важно было, что я шел в «неправильной» колонне на Болотной площади, а для вторых – что «неправильно» писал об Украине. Теперь обвинения в штрейкбрехерстве, коллаборации с режимом и работе на ФСБ можно получить, например, за сам факт публикации в «Ведомостях» вне зависимости от ее содержания.

Это часть механизма, обрекающего общество на добровольную слепоту. Сделать собственный выбор становится невозможно. Нужно быть частью партийной машины, хозяевам которой наплевать на цвет значка на вашем лацкане, главное – чтобы вы бежали в колесе. Об этом писал Бертольт Брехт:

Тогда голодный и бедный

Очень возликовал, –

Но толстопузый и сытый

Тоже не унывал...

Шагают бараны в ряд

И бьют барабаны...

А кожу для них дают

Те же бараны!

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных