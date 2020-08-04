Принцип партийности в журналистике

Мне довелось побывать двойным агентом в этой военно-пропагандистской симуляции. Я был политическим беженцем в Швеции. Российские государственные СМИ называли меня и моих товарищей агентами грузинских и американских спецслужб. И в то же самое время либеральные СМИ в России и Швеции писали, что я агент «могущественных кланов» номенклатуры, методологов и СВР. Мои взгляды никого не интересовали, но для первых важно было, что я шел в «неправильной» колонне на Болотной площади, а для вторых – что «неправильно» писал об Украине. Теперь обвинения в штрейкбрехерстве, коллаборации с режимом и работе на ФСБ можно получить, например, за сам факт публикации в «Ведомостях» вне зависимости от ее содержания.