Банковские кварталы навсегда ушли в прошлое

Банковские кварталы навсегда ушли в прошлоеКлиенты банков научились совершать операции дистанционно
Число офисов у банков сокращается уже много лет – как в России, так и в мире. Во-первых, почти не осталось операций, которые нельзя было бы совершить дистанционно, во-вторых, офисы перестают выполнять свою ключевую задачу – продавать. Одновременно офисы – это дорогая аренда, издержки на персонал и другие расходы.
В России сокращение числа отделений – еще и следствие сокращения количества самих банков: за 10 лет в 2,4 раза. Банки, которые раньше «активно осуществляли региональную экспансию», очень скоро начали обратный процесс – сворачивать физическое присутствие в регионах. Некоторые отделения после отзыва лицензии забирали другие участники рынка, но меньшую часть. Это заметно и в Москве: лет 5–7 назад на некоторых улицах банковские офисы шли один за другим, теперь таких «банковских кварталов» не осталось.