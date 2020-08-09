Банковские кварталы навсегда ушли в прошлое

В России сокращение числа отделений – еще и следствие сокращения количества самих банков: за 10 лет в 2,4 раза. Банки, которые раньше «активно осуществляли региональную экспансию», очень скоро начали обратный процесс – сворачивать физическое присутствие в регионах. Некоторые отделения после отзыва лицензии забирали другие участники рынка, но меньшую часть. Это заметно и в Москве: лет 5–7 назад на некоторых улицах банковские офисы шли один за другим, теперь таких «банковских кварталов» не осталось.