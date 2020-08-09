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Банковские кварталы навсегда ушли в прошлое

Клиенты банков научились совершать операции дистанционно
Павел Самиев
Андрей Гордеев / Ведомости

Число офисов у банков сокращается уже много лет – как в России, так и в мире. Во-первых, почти не осталось операций, которые нельзя было бы совершить дистанционно, во-вторых, офисы перестают выполнять свою ключевую задачу – продавать. Одновременно офисы – это дорогая аренда, издержки на персонал и другие расходы.

В России сокращение числа отделений – еще и следствие сокращения количества самих банков: за 10 лет в 2,4 раза. Банки, которые раньше «активно осуществляли региональную экспансию», очень скоро начали обратный процесс – сворачивать физическое присутствие в регионах. Некоторые отделения после отзыва лицензии забирали другие участники рынка, но меньшую часть. Это заметно и в Москве: лет 5–7 назад на некоторых улицах банковские офисы шли один за другим, теперь таких «банковских кварталов» не осталось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных