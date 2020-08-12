Радикальный поморский эксперимент

Мандрыкин был выдвинут коалицией из 36 общественных организаций и движений, объединившихся в ходе кампании против строительства мусорного полигона в Шиесе. Массовые протесты не утихали в регионе почти два года. В демонстрациях участвовали десятки тысяч человек. Согласно опросам, 95% жителей Архангельской области выступали против строительства полигона. Бывший губернатор региона Игорь Орлов, однажды назвавший протестующих «шелупонью», был вынужден уйти в отставку в апреле 2020 г. из-за критически низкого рейтинга. Назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Александр Цыбульский пообещал закрыть стройку в Шиесе, но успокоения региону это не принесло.