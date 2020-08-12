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Радикальный поморский эксперимент

Архангельск решает, уехать или остаться
Алексей Сахнин
Олег Мандрыкин, которому отказали в регистрации кандидатом в губернаторы Архангельской области /golos29.ru

Избирательная комиссия Архангельской области нашла нарушения в подписях муниципальных депутатов, собранных штабом ключевого оппозиционного кандидата в губернаторы, лидера движения «За чистый Север» Олега Мандрыкина, и отказала ему в регистрации. Последствия такого решения могут оказаться непредсказуемыми.

Мандрыкин был выдвинут коалицией из 36 общественных организаций и движений, объединившихся в ходе кампании против строительства мусорного полигона в Шиесе. Массовые протесты не утихали в регионе почти два года. В демонстрациях участвовали десятки тысяч человек. Согласно опросам, 95% жителей Архангельской области выступали против строительства полигона. Бывший губернатор региона Игорь Орлов, однажды назвавший протестующих «шелупонью», был вынужден уйти в отставку в апреле 2020 г. из-за критически низкого рейтинга. Назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Александр Цыбульский пообещал закрыть стройку в Шиесе, но успокоения региону это не принесло.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных