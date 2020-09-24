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Цифровое крепостничество

Что слияние «Яндекса» и «Тинькофф банка» означает для рядового потребителя
Андрей Стась
Максим Стулов / Ведомости

Если объявленная сделка «Яндекса» и «Тинькофф банка» состоится, на рынке появится компания с потенциальной капитализацией до $20 млрд (по недавней оценке Олега Тинькова). «Яндекс» объединит уже имеющуюся у него разветвленную цифровую среду с банком, изначально построенном на развитой технологической платформе, и это объединение двух лидеров рынка создаст множество синергических эффектов.

«Яндекс» обладает огромной аудиторией и беспрецедентным по российским (да и по мировым) меркам уровнем изученности ее поведения на основе данных о поисковых запросах, пользовании сервисами такси, доставки еды, покупках на маркетплейсе, посещаемости сайтов, транзакций в кассовых терминалах, маршрутах передвижения и т. д. Это дает бесконечные возможности для настройки маркетинговых инструментов и всевозможной сегментации потребителей. «Тинькофф банк» и другие сервисы TCS Group в случае завершения сделки интегрируются в эту экосистему и получают прямой доступ к огромной аудитории «Яндекса». Кроме того, уже сейчас в экосистеме «Яндекса» проводятся миллионы транзакций ежедневно, обслуживание которых может принести банку дополнительный бизнес, а корпорации в целом – оптимизацию издержек и повышение эффективности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных