Цифровое крепостничество

«Яндекс» обладает огромной аудиторией и беспрецедентным по российским (да и по мировым) меркам уровнем изученности ее поведения на основе данных о поисковых запросах, пользовании сервисами такси, доставки еды, покупках на маркетплейсе, посещаемости сайтов, транзакций в кассовых терминалах, маршрутах передвижения и т. д. Это дает бесконечные возможности для настройки маркетинговых инструментов и всевозможной сегментации потребителей. «Тинькофф банк» и другие сервисы TCS Group в случае завершения сделки интегрируются в эту экосистему и получают прямой доступ к огромной аудитории «Яндекса». Кроме того, уже сейчас в экосистеме «Яндекса» проводятся миллионы транзакций ежедневно, обслуживание которых может принести банку дополнительный бизнес, а корпорации в целом – оптимизацию издержек и повышение эффективности.