Будущих «единорогов» выберет робот

За 23 года работы Earlybird принял решение о вложениях более чем в 200 европейских технологических стартапов. Но его лучшей инвестицией, возможно, является прием на работу три года назад 25-летнего аспиранта Мюнхенского технического университета Андре Реттерата. Как пишет Handelsblatt, молодой эксперт по ИИ готовится защищать диссертацию по теме «Машинное обучение и ценность данных в венчурном инвестировании». И разработанный им алгоритм оценки компаний-кандидатов справляется с задачей лучше специалистов-людей. Сотрудничество Earlybird с Реттератом взаимовыгодно: аспирант может использовать для своей научной работы реальные данные об инвестициях, а Earlybird получает в свое распоряжение передовой инструмент прогнозирования. «Речь идет не о выборе правильных [кандидатов] и не об отсеивании неправильных, речь о неотсеивании правильных. Для нас самый большой риск – пройти мимо следующего Facebook среди претендентов», – рассказал Реттерат в интервью Handelsblatt.