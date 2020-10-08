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Будущих «единорогов» выберет робот

Фонд Earlybird использует ПО, которое оценивает перспективность стартапа лучше инвесторов
Илья Виноградов

Главная магия венчурного инвестора – умение разглядеть в стартапе будущего «единорога». Искусственный интеллект (ИИ), работающий в германском венчурном фонде Earlybird, вроде бы справляется с этой задачей с 80%-ной точностью.

За 23 года работы Earlybird принял решение о вложениях более чем в 200 европейских технологических стартапов. Но его лучшей инвестицией, возможно, является прием на работу три года назад 25-летнего аспиранта Мюнхенского технического университета Андре Реттерата. Как пишет Handelsblatt, молодой эксперт по ИИ готовится защищать диссертацию по теме «Машинное обучение и ценность данных в венчурном инвестировании». И разработанный им алгоритм оценки компаний-кандидатов справляется с задачей лучше специалистов-людей. Сотрудничество Earlybird с Реттератом взаимовыгодно: аспирант может использовать для своей научной работы реальные данные об инвестициях, а Earlybird получает в свое распоряжение передовой инструмент прогнозирования. «Речь идет не о выборе правильных [кандидатов] и не об отсеивании неправильных, речь о неотсеивании правильных. Для нас самый большой риск – пройти мимо следующего Facebook среди претендентов», – рассказал Реттерат в интервью Handelsblatt.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных