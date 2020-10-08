Красно-коричневая Америка

Однако на правых избирателей идеологические усилия Трампа не всегда производят впечатление. Президент утвердил свое лидерство в республиканской партии, но многие умеренные республиканцы из среднего класса перешли в стан демократов. Победа Джо Байдена над Берни Сандерсом во время праймериз во многом была обеспечена именно их голосами. Более консервативных противников Трампа пытается организовать Lincoln Project, который ведет борьбу против президента, отталкиваясь от тех же ценностей, что и он сам.