Красно-коричневая Америка

Красно-коричневая АмерикаЛевые и правые в США могут объединиться против «общего врага»
Дональд Трамп активно использует идеологические клише, усвоенные его поколением американских консерваторов. Это горячий антикоммунизм, бывший осью американской правой мысли на протяжении ХХ столетия. Отсюда его постоянные эскапады против «радикальных левых», коммунистов и социалистов. Американская идеология в интерпретации президента сводится к формуле «свобода = капитализм». В учебной программе по истории, разработанной близкой к Трампу группой «1776 Unites», даже в теме рабства делается акцент на успехах чернокожих предпринимателей. Их примеры призваны показать, «что наша свобода делает возможным даже в самых трудных обстоятельствах». Успех – заслуга предприимчивости, а разговор о социальных обязательствах – лишь «культ жертвенности».
Однако на правых избирателей идеологические усилия Трампа не всегда производят впечатление. Президент утвердил свое лидерство в республиканской партии, но многие умеренные республиканцы из среднего класса перешли в стан демократов. Победа Джо Байдена над Берни Сандерсом во время праймериз во многом была обеспечена именно их голосами. Более консервативных противников Трампа пытается организовать Lincoln Project, который ведет борьбу против президента, отталкиваясь от тех же ценностей, что и он сам.