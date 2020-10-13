Человек, который мог возглавить СССР вместо Горбачева

8 октября умер Владимир Долгих. Он был человеком статусным, сенатором и председателем Московского городского совета ветеранов. Хоронили его торжественно, вспоминали о заслугах, но все же большинству из тех, кому меньше сорока, эта фамилия мало о чем говорит.