Человек, который мог возглавить СССР вместо Горбачева

Человек, который мог возглавить СССР вместо ГорбачеваУмер Владимир Долгих
8 октября умер Владимир Долгих. Он был человеком статусным, сенатором и председателем Московского городского совета ветеранов. Хоронили его торжественно, вспоминали о заслугах, но все же большинству из тех, кому меньше сорока, эта фамилия мало о чем говорит.
А ведь был момент, когда именно Долгих, а не Горбачев мог возглавить СССР. И период в истории страны, который иногда называют «горбачевским», мог называться «долгиховским».
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