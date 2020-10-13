EdTech ставит на массовость

Исследование, которое провели летом этого года EdMarket и крупная платформа GetCourse, показало, что за период с февраля по июль 2020 г. выручка онлайн-школ составила более 20 млрд руб. – в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2019 г. При этом онлайн-образование подвергается активной критике со стороны отраслевых экспертов, которые обвиняют новый формат в поверхностности, плохих методиках, низком уровне вовлеченности. Дров в огонь споров добавляют родители, обоснованно критикующие весенний опыт дистанционного обу­чения в школах. Хотя эти дискуссии и не имеют прямого отношения к онлайн-образованию, они создают негативный фон по отношению к обучению «перед экраном».