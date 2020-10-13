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EdTech ставит на массовость

Проблемы качества интернет-образования инвесторов пока волнуют мало
Андрей Стась
Евгений Разумный / Ведомости

Рынок дистанционного обучения продолжает ралли: стало известно, что Mail.ru Group увеличила долю в образовательном проекте Skillbox до 70% и выкупила 45% в сервисе «Тетрика», который помогает готовиться к ЕГЭ. У компании также есть доли в EdTech-проектах GeekBrains, «Алгоритмика» и SkillFactory. Все они в числе лидеров разработки сервисов онлайн-образования в России.

Исследование, которое провели летом этого года EdMarket и крупная платформа GetCourse, показало, что за период с февраля по июль 2020 г. выручка онлайн-школ составила более 20 млрд руб. – в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2019 г. При этом онлайн-образование подвергается активной критике со стороны отраслевых экспертов, которые обвиняют новый формат в поверхностности, плохих методиках, низком уровне вовлеченности. Дров в огонь споров добавляют родители, обоснованно критикующие весенний опыт дистанционного обу­чения в школах. Хотя эти дискуссии и не имеют прямого отношения к онлайн-образованию, они создают негативный фон по отношению к обучению «перед экраном».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных