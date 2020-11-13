Здоровье стало главным фронтом социального конфликта

Здоровье стало главным фронтом социального конфликтаПандемия коронавируса поставила немедицинские вопросы во всем мире
Пандемия COVID-19 вышла за рамки чрезвычайной ситуации в здравоохранении, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. Темпы распространения вируса растут, графики рвутся вверх.
В России оптимизация здравоохранения вернулась бумерангом: в Москве занято 70% коек, а каждый день в больницы поступает 1300–1400 пациентов, рассказала вице-мэр Анастасия Ракова. Петербургский губернатор Александр Беглов говорит, что заболевших «критически много».
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