Здоровье стало главным фронтом социального конфликта

В России оптимизация здравоохранения вернулась бумерангом: в Москве занято 70% коек, а каждый день в больницы поступает 1300–1400 пациентов, рассказала вице-мэр Анастасия Ракова. Петербургский губернатор Александр Беглов говорит, что заболевших «критически много».