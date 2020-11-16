Компания Eat Just продала 60 млн неяиц и достигла капитализации в $2 млрд

«Мы надеемся, что через 10 лет люди будут потреблять меньше яиц, чем их растительных заменителей», – рассказал 15 ноября изданию South China Morning Post сооснователь и генеральный директор калифорнийского стартапа Eat Just Джош Тетрик. Как раз производством заменителя яиц на растительной основе под незатейливым названием Just Egg («просто яйцо») стартап и занимается. Главная целевая группа компании – веганы, а их в мире, по подсчетам ресурса VeganBits, сейчас около 75 млн.