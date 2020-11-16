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Компания Eat Just продала 60 млн неяиц и достигла капитализации в $2 млрд

Стартап по производству растительного заменителя яиц покорил США и нацелился на Азию и Европу
Екатерина Максимушкина
Just Egg – вещь недели /ju.st

Согласно данным исследовательской компании SPINS, американский рынок растительных заменителей продуктов животного происхождения только в прошлом году вырос в среднем на 11% до $5 млрд. Это ничто в сравнении с темпами, которыми растет сектор заменителей куриных яиц: в 2019 г. он увеличился в США на 192% и достиг $30 млн.

«Мы надеемся, что через 10 лет люди будут потреблять меньше яиц, чем их растительных заменителей», – рассказал 15 ноября изданию South China Morning Post сооснователь и генеральный директор калифорнийского стартапа Eat Just Джош Тетрик. Как раз производством заменителя яиц на растительной основе под незатейливым названием Just Egg («просто яйцо») стартап и занимается. Главная целевая группа компании – веганы, а их в мире, по подсчетам ресурса VeganBits, сейчас около 75 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных