Компания Eat Just продала 60 млн неяиц и достигла капитализации в $2 млрд

Компания Eat Just продала 60 млн неяиц и достигла капитализации в $2 млрдСтартап по производству растительного заменителя яиц покорил США и нацелился на Азию и Европу
Согласно данным исследовательской компании SPINS, американский рынок растительных заменителей продуктов животного происхождения только в прошлом году вырос в среднем на 11% до $5 млрд. Это ничто в сравнении с темпами, которыми растет сектор заменителей куриных яиц: в 2019 г. он увеличился в США на 192% и достиг $30 млн.
«Мы надеемся, что через 10 лет люди будут потреблять меньше яиц, чем их растительных заменителей», – рассказал 15 ноября изданию South China Morning Post сооснователь и генеральный директор калифорнийского стартапа Eat Just Джош Тетрик. Как раз производством заменителя яиц на растительной основе под незатейливым названием Just Egg («просто яйцо») стартап и занимается. Главная целевая группа компании – веганы, а их в мире, по подсчетам ресурса VeganBits, сейчас около 75 млн.