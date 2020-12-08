Убер-пропаганда

До сих пор на рекламе в соцсетях зарабатывали преимущественно селебрити и блогеры-миллионники. Например, Криштиану Роналду за рекламу в Instagram в 2019 г. получил $48 млн, а за свою игру в «Ювентусе» – только $34 млн. Но сейчас тренд смещается в сторону средних (50 000–150 000 подписчиков) и даже микроблогов (от 500 подписчиков). Такие микроинфлюенсеры пользуются значительно большим доверием своей аудитории. Доверие, часто основанное на личном общении, само по себе становится товаром. «В мире спонсорского контента потребитель продолжит переориентацию с профессиональных издателей на голоса без цензуры», – считает руководитель отдела рекомендательного маркетинга Publicis Groupe Иван Тулинов.