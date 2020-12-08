Убер-пропаганда

Убер-пропагандаНовые технологии рекламы повышают спрос на идеологию
Рынок рекламы через лидеров мнений в России удваивается каждый год. В 2019 г. он преодолел отметку в 10 млрд руб. В мире в 2015–2020 гг. этот сегмент вырос в 10 раз до $5 млрд. За счет внимания к контексту, локализации и персонализации рекламы блогеры и инфлюенсеры перетягивают бюджеты у традиционных СМИ. Интеграция в социальных сетях, по оценке Mediascope, втрое эффективнее банерной рекламы.
До сих пор на рекламе в соцсетях зарабатывали преимущественно селебрити и блогеры-миллионники. Например, Криштиану Роналду за рекламу в Instagram в 2019 г. получил $48 млн, а за свою игру в «Ювентусе» – только $34 млн. Но сейчас тренд смещается в сторону средних (50 000–150 000 подписчиков) и даже микроблогов (от 500 подписчиков). Такие микроинфлюенсеры пользуются значительно большим доверием своей аудитории. Доверие, часто основанное на личном общении, само по себе становится товаром. «В мире спонсорского контента потребитель продолжит переориентацию с профессиональных издателей на голоса без цензуры», – считает руководитель отдела рекомендательного маркетинга Publicis Groupe Иван Тулинов.