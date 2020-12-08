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Убер-пропаганда

Новые технологии рекламы повышают спрос на идеологию
Алексей Сахнин
Евгений Разумный / Ведомости

Рынок рекламы через лидеров мнений в России удваивается каждый год. В 2019 г. он преодолел отметку в 10 млрд руб. В мире в 2015–2020 гг. этот сегмент вырос в 10 раз до $5 млрд. За счет внимания к контексту, локализации и персонализации рекламы блогеры и инфлюенсеры перетягивают бюджеты у традиционных СМИ. Интеграция в социальных сетях, по оценке Mediascope, втрое эффективнее банерной рекламы.

До сих пор на рекламе в соцсетях зарабатывали преимущественно селебрити и блогеры-миллионники. Например, Криштиану Роналду за рекламу в Instagram в 2019 г. получил $48 млн, а за свою игру в «Ювентусе» – только $34 млн. Но сейчас тренд смещается в сторону средних (50 000–150 000 подписчиков) и даже микроблогов (от 500 подписчиков). Такие микроинфлюенсеры пользуются значительно большим доверием своей аудитории. Доверие, часто основанное на личном общении, само по себе становится товаром. «В мире спонсорского контента потребитель продолжит переориентацию с профессиональных издателей на голоса без цензуры», – считает руководитель отдела рекомендательного маркетинга Publicis Groupe Иван Тулинов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных