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Руководство «Победы» наказали за маневр в поддержку Артема Дзюбы

PR-акция лоукостера едва не вылилась в увольнение его гендиректора
Анастасия Львова
Андрей Гордеев / Ведомости

Совет директоров «Победы» 8 декабря объявил выговор гендиректору авиакомпании Андрею Калмыкову – за то, что пилоты рейса Москва – Екатеринбург 11 ноября выбрали необычную траекторию полета, которая на радарах запечатлелась в виде фаллического символа. Калмыков еще легко отделался – один из его заместителей был уволен. Об этих кадровых решениях рассказали «Ведомостям» три источника, знакомых с итогами совета директоров. Представитель «Аэрофлота» (материнская компания группы) подтвердил, что одной из тем совета был вопрос об инциденте 11 ноября. От других комментариев в компании отказались, не сообщив даже имени и сферы ответственности уволенного заместителя гендиректора «Победы».

Росавиация ранее выяснила, что экипаж самовольно отступил от утвержденного плана полета, чтобы провести маневр – якобы для проверки навигационной системы. Неполадок работы системы на самом деле не было. На борту находились 102 пассажира, никто не пострадал. Росавиация сочла, что рисунок в небе был «заказан» руководством авиакомпании. «Победа» настаивала, что решение о маневре принимал сам экипаж – так он решил поддержать капитана сборной России по футболу Артема Дзюбу. В ноябре, после того как в сеть попало интимное видео с его участием, футболиста отстранили от участия в нескольких матчах сборной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных