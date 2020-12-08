Руководство «Победы» наказали за маневр в поддержку Артема Дзюбы

Руководство «Победы» наказали за маневр в поддержку Артема ДзюбыPR-акция лоукостера едва не вылилась в увольнение его гендиректора
Совет директоров «Победы» 8 декабря объявил выговор гендиректору авиакомпании Андрею Калмыкову – за то, что пилоты рейса Москва – Екатеринбург 11 ноября выбрали необычную траекторию полета, которая на радарах запечатлелась в виде фаллического символа. Калмыков еще легко отделался – один из его заместителей был уволен. Об этих кадровых решениях рассказали «Ведомостям» три источника, знакомых с итогами совета директоров. Представитель «Аэрофлота» (материнская компания группы) подтвердил, что одной из тем совета был вопрос об инциденте 11 ноября. От других комментариев в компании отказались, не сообщив даже имени и сферы ответственности уволенного заместителя гендиректора «Победы».
Росавиация ранее выяснила, что экипаж самовольно отступил от утвержденного плана полета, чтобы провести маневр – якобы для проверки навигационной системы. Неполадок работы системы на самом деле не было. На борту находились 102 пассажира, никто не пострадал. Росавиация сочла, что рисунок в небе был «заказан» руководством авиакомпании. «Победа» настаивала, что решение о маневре принимал сам экипаж – так он решил поддержать капитана сборной России по футболу Артема Дзюбу. В ноябре, после того как в сеть попало интимное видео с его участием, футболиста отстранили от участия в нескольких матчах сборной.