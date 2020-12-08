Руководство «Победы» наказали за маневр в поддержку Артема Дзюбы

Росавиация ранее выяснила, что экипаж самовольно отступил от утвержденного плана полета, чтобы провести маневр – якобы для проверки навигационной системы. Неполадок работы системы на самом деле не было. На борту находились 102 пассажира, никто не пострадал. Росавиация сочла, что рисунок в небе был «заказан» руководством авиакомпании. «Победа» настаивала, что решение о маневре принимал сам экипаж – так он решил поддержать капитана сборной России по футболу Артема Дзюбу. В ноябре, после того как в сеть попало интимное видео с его участием, футболиста отстранили от участия в нескольких матчах сборной.