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Про самые помидоры

Почему Роспотребнадзор перестарался с запретами
Андрей Стась
Андрей Гордеев / Ведомости

Российский агросектор – один из главных бенефициаров санкционного режима. Государственная поддержка, уход с рынка многих стран-конкурентов, девальвация рубля и сильное подорожание импорта обеспечили крупным агрохолдингам и удачливым фермерам кратный рост выручки и прибыли, о которых до 2014 г. они даже не мечтали. Но климатические условия для сельского хозяйства в России от санкций не поменялись. Поэтому добиться такого же масштаба импортозамещения, например, в плодоовощной группе пока не удалось.

И вот в последние дни на арене вновь появился Роспотребнадзор, который ввел ряд новых запретов. После того как НРА опубликовало данные, что импорт фруктов сократился не на целевые 20%, а на 11%, а овощей – на 27% вместо плановых 70%, регулятор запретил импорт некоторых овощей (главным образом, помидоров и перцев) и фруктов (яблок) из четырех стран – Азербайджана, отдельных регионов Армении, Турции и Узбекистана. Официальная причина – неоднократное обнаружение в поставках вредителей и игнорирование поставщиками предписаний Роспотребнадзора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных