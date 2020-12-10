Про самые помидоры

Про самые помидорыПочему Роспотребнадзор перестарался с запретами
Российский агросектор – один из главных бенефициаров санкционного режима. Государственная поддержка, уход с рынка многих стран-конкурентов, девальвация рубля и сильное подорожание импорта обеспечили крупным агрохолдингам и удачливым фермерам кратный рост выручки и прибыли, о которых до 2014 г. они даже не мечтали. Но климатические условия для сельского хозяйства в России от санкций не поменялись. Поэтому добиться такого же масштаба импортозамещения, например, в плодоовощной группе пока не удалось.
И вот в последние дни на арене вновь появился Роспотребнадзор, который ввел ряд новых запретов. После того как НРА опубликовало данные, что импорт фруктов сократился не на целевые 20%, а на 11%, а овощей – на 27% вместо плановых 70%, регулятор запретил импорт некоторых овощей (главным образом, помидоров и перцев) и фруктов (яблок) из четырех стран – Азербайджана, отдельных регионов Армении, Турции и Узбекистана. Официальная причина – неоднократное обнаружение в поставках вредителей и игнорирование поставщиками предписаний Роспотребнадзора.