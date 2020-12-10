Про самые помидоры

Российский агросектор – один из главных бенефициаров санкционного режима. Государственная поддержка, уход с рынка многих стран-конкурентов, девальвация рубля и сильное подорожание импорта обеспечили крупным агрохолдингам и удачливым фермерам кратный рост выручки и прибыли, о которых до 2014 г. они даже не мечтали. Но климатические условия для сельского хозяйства в России от санкций не поменялись. Поэтому добиться такого же масштаба импортозамещения, например, в плодоовощной группе пока не удалось.