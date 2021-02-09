Девелоперы решили строить экосистемы

Причины такого решения разнообразны. Во-первых, покупатели ипотечных квартир (а их сейчас большинство на рынке) хотят быстрее начать пользоваться жильем. Во-вторых, хаотичность рынка услуг ремонта поддерживает достаточно высокий уровень недоверия потребителей. Наконец, сами застройщики еще пару лет назад жаловались на сокращение показателей прибыльности, несмотря на рост объемов строительства. Дополнительные источники дохода в этой ситуации не помешают. Вопрос повышения монетизации клиентской базы оказался актуален и в этой отрасли, которая начала поиск путей создания собственных экосистем.