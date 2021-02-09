Лукашенко не выучил уроки

На первый взгляд белорусской оппозиции отмечать особо нечего. Попытка убрать Александра Лукашенко с поста президента не удалась. Многотысячные акции протеста, сотрясавшие белорусские города, не привели ни к созданию в центре Минска оппозиционного лагеря (по примеру украинского майдана), ни к штурму и занятию правительственных зданий.ч В итоге демонстрации потеряли массовость и превратились в регулярные еженедельные салки с участием протестующих и отлавливающих их белорусских силовиков. А потом не стало даже этого. Опыт Киргизии показывает, что захватывать здания можно и малым числом людей, однако у белорусской оппозиции (особенно после того, как МВД и спецслужбы выявили и изолировали ведущих оппозиционных активистов) нет ни навыков, ни соответствующей политической традиции.