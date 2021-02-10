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Банки чувствуют себя как в лучшие времена

На чем они зарабатывали в период коронакризиса
Павел Самиев
Назвать банковский сектор бенефициаром кризиса нельзя. Но и больших проблем этот рынок не испытывал /Евгений Разумный / Ведомости

Чистая совокупная прибыль банков в 2020 г., несмотря на все сложности и ограничения, составила 1,6 трлн руб. и оказалась лишь на 6% (на 100 млрд руб.) меньше рекордной, зафиксированной в 2019 г. Комментируя эти показатели, ЦБ попросил тем не менее не считать банки бенефициарами кризиса. Справедливы ли эти призывы и какую роль в сохранении прибыльности сектора сыграли регуляторные поблажки?

Основная из них – это, конечно, возможность не увеличивать резервы по кредитам заемщикам, у которых ухудшилось финансовое положение, а также по реструктурированным ссудам (как в рамках кредитных каникул, так и по собственным программам). Эта мера действует до июля 2021 г., и, хотя в январе Национальный совет финансового рынка просил ЦБ продлить ее до конца текущего года, вряд ли регулятор согласится с этим. Какой вклад внесло это послабление в прибыль банков? На начало года доля реструктурированных кредитов юрлиц достигла 14,4% от общего кредитного портфеля по корпоративным клиентам; для физлиц эта доля составляет 4%. Но крупнейшие банки, по оценкам агентства S&P, сформировали основные резервы еще в первом полугодии 2020 г. То есть в итоговых показателях чистой прибыли эти расходы уже заложены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных