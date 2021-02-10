Банки чувствуют себя как в лучшие времена

Основная из них – это, конечно, возможность не увеличивать резервы по кредитам заемщикам, у которых ухудшилось финансовое положение, а также по реструктурированным ссудам (как в рамках кредитных каникул, так и по собственным программам). Эта мера действует до июля 2021 г., и, хотя в январе Национальный совет финансового рынка просил ЦБ продлить ее до конца текущего года, вряд ли регулятор согласится с этим. Какой вклад внесло это послабление в прибыль банков? На начало года доля реструктурированных кредитов юрлиц достигла 14,4% от общего кредитного портфеля по корпоративным клиентам; для физлиц эта доля составляет 4%. Но крупнейшие банки, по оценкам агентства S&P, сформировали основные резервы еще в первом полугодии 2020 г. То есть в итоговых показателях чистой прибыли эти расходы уже заложены.