Netflix потратит $500 млн на южнокорейский контент

Netflix потратит $500 млн на южнокорейский контентАзиатские рынки должны компенсировать компании замедление роста аудитории в США
Американский стриминговый сервис Netflix в 2021 г. инвестирует $500 млн в производство южнокорейских фильмов и сериалов. Об этом ее представители сообщили на специально организованном Netflix мероприятии в Сеуле, на котором собрали руководителей креативных подразделений компании и корейских режиссеров и актеров. Это одна из самых крупных инвестиций Netflix в неанглоязычные проекты за последние годы, отмечает The Wall Street Journal (WSJ). С 2015 по 2020 г. компания уже потратила на покупку лицензий и производство контента на корейском языке $700 млн. Сейчас на Netflix представлено около 80 оригинальных корейских фильмов и сериалов.
Почти удвоить общую сумму инвестиций в короткий срок руководство Netflix решило из-за быстрого роста азиатской аудитории. В 2020 г. количество подписчиков сервиса в Азиатско-Тихоокеанском регионе выросло на 65% до 9,3 млн человек, сообщает CNN. Только в IV квартале 2020 г. на Netflix подписалось 2 млн азиатских пользователей. В Южной Корее, по данным компании, сейчас около 3,8 млн подписчиков сервиса (всего у Netflix на данный момент более 200 млн подписчиков). «Наши намерения относительно Кореи серьезны. Мы продолжим инвестировать и сотрудничать с корейскими авторами в разнообразных жанрах и форматах», – заявил на онлайн-конференции 25 февраля соруководитель Netflix Тед Сарандос.