Netflix потратит $500 млн на южнокорейский контент

Американский стриминговый сервис Netflix в 2021 г. инвестирует $500 млн в производство южнокорейских фильмов и сериалов. Об этом ее представители сообщили на специально организованном Netflix мероприятии в Сеуле, на котором собрали руководителей креативных подразделений компании и корейских режиссеров и актеров. Это одна из самых крупных инвестиций Netflix в неанглоязычные проекты за последние годы, отмечает The Wall Street Journal (WSJ). С 2015 по 2020 г. компания уже потратила на покупку лицензий и производство контента на корейском языке $700 млн. Сейчас на Netflix представлено около 80 оригинальных корейских фильмов и сериалов.