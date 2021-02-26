Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Мнения / Темы недели Эксклюзивно по подписке

Netflix потратит $500 млн на южнокорейский контент

Азиатские рынки должны компенсировать компании замедление роста аудитории в США
Екатерина Максимушкина
Евгений Разумный / Ведомости

Американский стриминговый сервис Netflix в 2021 г. инвестирует $500 млн в производство южнокорейских фильмов и сериалов. Об этом ее представители сообщили на специально организованном Netflix мероприятии в Сеуле, на котором собрали руководителей креативных подразделений компании и корейских режиссеров и актеров. Это одна из самых крупных инвестиций Netflix в неанглоязычные проекты за последние годы, отмечает The Wall Street Journal (WSJ). С 2015 по 2020 г. компания уже потратила на покупку лицензий и производство контента на корейском языке $700 млн. Сейчас на Netflix представлено около 80 оригинальных корейских фильмов и сериалов.

Почти удвоить общую сумму инвестиций в короткий срок руководство Netflix решило из-за быстрого роста азиатской аудитории. В 2020 г. количество подписчиков сервиса в Азиатско-Тихоокеанском регионе выросло на 65% до 9,3 млн человек, сообщает CNN. Только в IV квартале 2020 г. на Netflix подписалось 2 млн азиатских пользователей. В Южной Корее, по данным компании, сейчас около 3,8 млн подписчиков сервиса (всего у Netflix на данный момент более 200 млн подписчиков). «Наши намерения относительно Кореи серьезны. Мы продолжим инвестировать и сотрудничать с корейскими авторами в разнообразных жанрах и форматах», – заявил на онлайн-конференции 25 февраля соруководитель Netflix Тед Сарандос.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных