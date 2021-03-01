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Мировой рынок крафтовой продукции стремительно растет

Россия эту сферу практически не замечает
Андрей Стась
Рынок товаров ручной работы продолжит рост в будущем /instagram.com/etsy

На фоне сообщений о двукратном росте продаж крупнейших онлайн-магазинов заметно меньше внимания обращается на Etsy – крупнейший международный маркетплейс товаров ручной работы, продукции ремесленников, народных промыслов и небольших производств. Продажи Etsy между тем тоже выросли вдвое и достигли рекордных $10 млрд. При этом акции компании на NASDAQ подскочили более чем на 250%. Сначала аналитики связывали успех площадки с продажами масок в самом начале пандемии, когда небольшие производители быстро отреагировали на новый массовый запрос и предложили рынку свою продукцию. Потом на масочный спрос стали работать крупные компании, но Etsy продолжил расти и продолжает до сих пор.

Рынок товаров ручной работы – черная дыра мирового бизнеса, в которой скрывается множество игроков. По данным исследовательской компании IMARC, выручка от продажи этих товаров в 2020 г. составила $718 млрд, основная часть ее пришлась на декоративно-прикладную продукцию Индии, Вьетнама и ряда других стран, где действуют масштабные программы поддержки экспорта ремесленных товаров. То есть Etsy со своими $10 млрд продаж на площадке – это вершина пирамиды, флагман отрасли, которая по природе своей низкоконсолидирована. В России аналогом Etsy является компания «Ярмарка мастеров», управляющая одноименным сайтом и работающая по несколько иной бизнес-модели (компания зарабатывает на ежемесячной плате за количество размещенных товарных позиций).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных