Мировой рынок крафтовой продукции стремительно растет

На фоне сообщений о двукратном росте продаж крупнейших онлайн-магазинов заметно меньше внимания обращается на Etsy – крупнейший международный маркетплейс товаров ручной работы, продукции ремесленников, народных промыслов и небольших производств. Продажи Etsy между тем тоже выросли вдвое и достигли рекордных $10 млрд. При этом акции компании на NASDAQ подскочили более чем на 250%. Сначала аналитики связывали успех площадки с продажами масок в самом начале пандемии, когда небольшие производители быстро отреагировали на новый массовый запрос и предложили рынку свою продукцию. Потом на масочный спрос стали работать крупные компании, но Etsy продолжил расти и продолжает до сих пор.