Мировой рынок крафтовой продукции стремительно растет

Мировой рынок крафтовой продукции стремительно растетРоссия эту сферу практически не замечает
На фоне сообщений о двукратном росте продаж крупнейших онлайн-магазинов заметно меньше внимания обращается на Etsy – крупнейший международный маркетплейс товаров ручной работы, продукции ремесленников, народных промыслов и небольших производств. Продажи Etsy между тем тоже выросли вдвое и достигли рекордных $10 млрд. При этом акции компании на NASDAQ подскочили более чем на 250%. Сначала аналитики связывали успех площадки с продажами масок в самом начале пандемии, когда небольшие производители быстро отреагировали на новый массовый запрос и предложили рынку свою продукцию. Потом на масочный спрос стали работать крупные компании, но Etsy продолжил расти и продолжает до сих пор.
Рынок товаров ручной работы – черная дыра мирового бизнеса, в которой скрывается множество игроков. По данным исследовательской компании IMARC, выручка от продажи этих товаров в 2020 г. составила $718 млрд, основная часть ее пришлась на декоративно-прикладную продукцию Индии, Вьетнама и ряда других стран, где действуют масштабные программы поддержки экспорта ремесленных товаров. То есть Etsy со своими $10 млрд продаж на площадке – это вершина пирамиды, флагман отрасли, которая по природе своей низкоконсолидирована. В России аналогом Etsy является компания «Ярмарка мастеров», управляющая одноименным сайтом и работающая по несколько иной бизнес-модели (компания зарабатывает на ежемесячной плате за количество размещенных товарных позиций).