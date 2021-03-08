Совладелица кафе «Андерсон» Анастасия Татулова может пойти в Госдуму

В 2018 г. Татулова, как и ряд других столичных предпринимателей, была среди доверенных лиц Сергея Собянина на выборах мэра Москвы. Позже в интервью Inc. она говорила, что ходила в мэрию «как на работу», поскольку разработала перечень предпринимательских инициатив, которые были включены в программу Собянина. В 2019 г. Татулова пошла на выборы в Мосгордуму как кандидат-самовыдвиженец по одномандатному округу № 17 на востоке столицы (слово «самовыдвиженец» в данном случае не стоит понимать буквально: после повышения пенсионного возраста власти старательно «прятали» бренд «Единой России» на выборах, так что кандидаты этой партии в Москве часто шли именно как «самовыдвиженцы»). Предпринимательница проиграла выборы коммунистке Елене Янчук – 25% голосов против 40% соответственно. И сделала вывод: самым грустным итогом «для нас, предпринимателей», сетовала в Facebook Татулова, являются «победившие в большинстве округов коммунисты (на самом деле они победили в 13 округах из 45. – «Ведомости») – исторически идеологические враги «капиталистов» и «буржуев».