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Совладелица кафе «Андерсон» Анастасия Татулова может пойти в Госдуму

Проводником для нее, вероятно, станет партия «Новые люди»
Максим Иванов
Анастасия Татулова — человек недели /Антон Новодережкин / ТАСС

Совладелица сети семейных кафе «Андерсон» Анастасия Татулова, вероятно, станет одним из кандидатов в депутаты новой Госдумы. Во всяком случае, о том, что Татулова хочет попробовать себя в этом качестве и уже начала переговоры с одной из непарламентских партий (конкретнее, говорят о партии «Новые люди»), рассказал близкий к администрации президента собеседник «Ведомостей». Сама она это пока не комментирует. Но этот шаг выглядит для нее очень логичным.

В 2018 г. Татулова, как и ряд других столичных предпринимателей, была среди доверенных лиц Сергея Собянина на выборах мэра Москвы. Позже в интервью Inc. она говорила, что ходила в мэрию «как на работу», поскольку разработала перечень предпринимательских инициатив, которые были включены в программу Собянина. В 2019 г. Татулова пошла на выборы в Мосгордуму как кандидат-самовыдвиженец по одномандатному округу № 17 на востоке столицы (слово «самовыдвиженец» в данном случае не стоит понимать буквально: после повышения пенсионного возраста власти старательно «прятали» бренд «Единой России» на выборах, так что кандидаты этой партии в Москве часто шли именно как «самовыдвиженцы»). Предпринимательница проиграла выборы коммунистке Елене Янчук – 25% голосов против 40% соответственно. И сделала вывод: самым грустным итогом «для нас, предпринимателей», сетовала в Facebook Татулова, являются «победившие в большинстве округов коммунисты (на самом деле они победили в 13 округах из 45. – «Ведомости») – исторически идеологические враги «капиталистов» и «буржуев».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных