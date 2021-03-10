Белоруссия переориентирует поставки топлива с балтийских портов на российские

Белоруссия переориентирует поставки топлива с балтийских портов на российскиеВ 2021 году отгрузки могут составить до 3,5 млн т
Президент Белоруссии Александр Лукашенко реализовал свои угрозы в адрес балтийских стран о переориентации торговых потоков с их портов на Россию. Белоруссия поставила первые партии нефтепродуктов – бензина и мазута – в российские порты на Балтике, заявил 9 марта министр транспорта РФ Виталий Савельев. Бензин и дизель будут переваливаться через терминал «Портэнерго» в порту Усть-Луга, мазут – через Петербургский нефтяной терминал в Морском порту Санкт-Петербург, уточнил он.
По словам Савельева, железнодорожным оператором перевозки с российской стороны стала Федеральная грузовая компания (ФГК, дочерняя структура РЖД). В ФГК от комментариев отказались. При этом источник «Ведомостей», знакомый со схемой поставок белорусских нефтепродуктов, также заявил, что они будут осуществляться только по железной дороге: «Белоруссия не рассматривает поставки дизеля по трубопроводам, поскольку получает большую скидку к тарифам на перевозку по железной дороге».