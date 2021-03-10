Белоруссия переориентирует поставки топлива с балтийских портов на российские

По словам Савельева, железнодорожным оператором перевозки с российской стороны стала Федеральная грузовая компания (ФГК, дочерняя структура РЖД). В ФГК от комментариев отказались. При этом источник «Ведомостей», знакомый со схемой поставок белорусских нефтепродуктов, также заявил, что они будут осуществляться только по железной дороге: «Белоруссия не рассматривает поставки дизеля по трубопроводам, поскольку получает большую скидку к тарифам на перевозку по железной дороге».