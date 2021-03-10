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Белоруссия переориентирует поставки топлива с балтийских портов на российские

В 2021 году отгрузки могут составить до 3,5 млн т
Матвей Катков Анна Подлинова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко реализовал свои угрозы в адрес балтийских стран о переориентации торговых потоков с их портов на Россию. Белоруссия поставила первые партии нефтепродуктов – бензина и мазута – в российские порты на Балтике, заявил 9 марта министр транспорта РФ Виталий Савельев. Бензин и дизель будут переваливаться через терминал «Портэнерго» в порту Усть-Луга, мазут – через Петербургский нефтяной терминал в Морском порту Санкт-Петербург, уточнил он.

По словам Савельева, железнодорожным оператором перевозки с российской стороны стала Федеральная грузовая компания (ФГК, дочерняя структура РЖД). В ФГК от комментариев отказались. При этом источник «Ведомостей», знакомый со схемой поставок белорусских нефтепродуктов, также заявил, что они будут осуществляться только по железной дороге: «Белоруссия не рассматривает поставки дизеля по трубопроводам, поскольку получает большую скидку к тарифам на перевозку по железной дороге».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных