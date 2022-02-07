Четырехдневка как ощутимое следствие роботизации

Переход на четырехдневную рабочую неделю – вполне реальная перспектива. В Японии, Исландии, Испании, Дании, Нидерландах, а также в таких компаниях, как Microsoft, Google, Amazon, Deloitte, либо экспериментируют, либо уже перевели сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. Данная тенденция начинает проникать и в российский банковский сектор. Готовы ли банки, их служащие и клиенты к этому? Если введение данного режима не снизит качество предоставляемых услуг и уровень оплаты труда персонала – новый рабочий ритм вполне может стать трендом и даже бенчмаркой среди ведущих компаний. Причем в наиболее выигрышном положении окажутся высокотехнологичные организации.