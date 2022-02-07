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Четырехдневка как ощутимое следствие роботизации

Почему финансовый сектор лучше других готов к сокращению рабочей недели
Владимир Шаповалов , декан факультета международного бизнеса и делового администрирования МГИМО
Банковский бизнес будет требовать все меньше человеческих ресурсов и офисных помещений / Андрей Гордеев / Ведомости

Переход на четырехдневную рабочую неделю – вполне реальная перспектива. В Японии, Исландии, Испании, Дании, Нидерландах, а также в таких компаниях, как Microsoft, Google, Amazon, Deloitte, либо экспериментируют, либо уже перевели сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. Данная тенденция начинает проникать и в российский банковский сектор. Готовы ли банки, их служащие и клиенты к этому? Если введение данного режима не снизит качество предоставляемых услуг и уровень оплаты труда персонала – новый рабочий ритм вполне может стать трендом и даже бенчмаркой среди ведущих компаний. Причем в наиболее выигрышном положении окажутся высокотехнологичные организации.

Сегодня банковский сектор в России неплохо готов к переводу части персонала на четырехдневку. В особенности это касается лидеров финтеха. Современные технологии, в развитие которых вкладываются существенные средства, позволяют автоматизировать значительную часть процессов банковского бизнеса. Многие традиционные операции уже цифровизированы, например заключение стандартных договоров, сбор, обработка и анализ данных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных