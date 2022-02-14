Самый несамостоятельный

Самый несамостоятельныйЗеленский оказался наиболее зависимым из президентов Украины
Если попытаться охарактеризовать политический строй Украины одним словом, то, пожалуй, его надо назвать олигархическим. Наверное, ни в одном государстве Европы, не говоря уже про государства на постсоветском пространстве, олигархат не имел такого влияния на политическую систему, как на Украине.
Эта страна в силу своего геополитического положения, находясь на задворках Европы, постоянно оказывается под сильным внешним влиянием крупных геополитических игроков. Неудивительно, что в такой ситуации каждый из шести президентов Украины был достаточно зависимой фигурой. Как от украинского олигархата, так и от влияния ЕС и англосаксов.
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