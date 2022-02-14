Самый несамостоятельный

Эта страна в силу своего геополитического положения, находясь на задворках Европы, постоянно оказывается под сильным внешним влиянием крупных геополитических игроков. Неудивительно, что в такой ситуации каждый из шести президентов Украины был достаточно зависимой фигурой. Как от украинского олигархата, так и от влияния ЕС и англосаксов.