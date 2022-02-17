ВИЭ против сланцев

Соединенные Штаты были одним из основных виновников переизбытка предложения на рынке нефти в 2014 и 2018 гг. Они же испытали наибольший шок от падения спроса на углеводородное сырье в 2020 г. Сейчас США медленно восстанавливают добычу, оставаясь одним из главных неизвестных в мировом уравнении спроса и предложения. Но на пути американской нефтегазовой отрасли встают зеленые планы администрации Байдена и мировой энергетический кризис.