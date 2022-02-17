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ВИЭ против сланцев

Рост добычи нефти в США сдерживает зеленая риторика администрации Байдена
Александр Фролов , заместитель гендиректора Института национальной энергетики
Нельзя сказать, что руководство США не хотело бы простимулировать рост производства нефти и газа / Patrick T. FALLON / AFP

Соединенные Штаты были одним из основных виновников переизбытка предложения на рынке нефти в 2014 и 2018 гг. Они же испытали наибольший шок от падения спроса на углеводородное сырье в 2020 г. Сейчас США медленно восстанавливают добычу, оставаясь одним из главных неизвестных в мировом уравнении спроса и предложения. Но на пути американской нефтегазовой отрасли встают зеленые планы администрации Байдена и мировой энергетический кризис.

С конца 2000-х гг. США из импортера сжиженного природного газа начали превращаться в газопрофицитную страну и одного из крупнейших экспортеров голубого топлива. Это преображение было связано со сланцевой добычей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных