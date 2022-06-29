Мир пылает

Нам необходимы более целеустремленные действия со стороны всех мировых лидеров. Мы уже находимся в опасной близости к максимально допустимому, по мнению ученых, пределу повышения температуры в 1,5 °C, который еще позволяет избежать наихудших климатических последствий. Чтобы удержаться на этом уровне в 1,5 °C, мы должны к 2030 г. сократить выбросы на 45%, а к середине столетия свести чистый объем выбросов к нулю. Но реализация национальных обязательств в их нынешнем виде приведет к увеличению выбросов почти на 14% в этом десятилетии. Это равносильно катастрофе.