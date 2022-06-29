Мир пылает

Мир пылаетНам нужна революция в области возобновляемых источников энергии
Нерона, как известно, обвиняли в том, что, пока горел Рим, он играл на скрипке [вероятно, ошибочный перевод идиомы fiddle while Rome burns – заниматься чем-то неважным, когда есть серьезные проблемы; во времена Нерона не было скрипок, он мог играть на лире или кифаре. – «Ведомости»]. Сегодня некоторые лидеры поступают еще хуже. Они подливают масла в огонь. В буквальном смысле. На фоне охвативших весь мир последствий спецоперации России на Украине [отредактировано согласно требованиям законодательства РФ. – «Ведомости»] реакцией некоторых стран на усиливающийся энергетический кризис стало повышение ставок на ископаемые виды топлива: все новые миллиарды долларов вкладываются в уголь, нефть и газ, которые усугубляют нашу чрезвычайную ситуацию в области климата.
Тем временем все климатические показатели продолжают бить рекорды, предсказывая нам в будущем свирепые штормы, наводнения, засуху, лесные пожары и не пригодные для жизни температуры на огромных участках территории нашей планеты. Нашему миру грозит климатический хаос. Вливание новых средств в инфраструктуру разведки и добычи ископаемых видов топлива – бредовая идея. Ископаемое топливо – это не решение наших проблем и никогда таковым не будет. Мы уже видим, какой ущерб мы наносим планете и нашим обществам. Об этом каждый день сообщают в новостях, и никто не застрахован от последствий.
Ископаемые виды топлива – это причина кризиса в области климата. Возобновляемые источники энергии – вот решение, позволяющее ограничить дестабилизацию климата и повысить энергетическую безопасность. Если бы мы инвестировали в возобновляемые источники энергии раньше и в бóльших объемах, мы бы сейчас не оказались снова во власти нестабильных рынков ископаемого топлива. Возобновляемые источники энергии – это мирный план XXI века. Но борьба за быстрый и справедливый энергетический переход идет не на равных. Инвесторы по-прежнему вкладывают средства в ископаемые виды топлива, а правительства по-прежнему выделяют миллиардные субсидии на уголь, нефть и газ – примерно $11 млн каждую минуту.
Есть слово, которым можно описать состояние, когда долгосрочному благополучию предпочитают кратковременное облегчение. Зависимость. Мы все еще испытываем зависимость от ископаемого топлива. Но ради здоровья нашего общества и нашей планеты мы должны покончить с этой зависимостью. И надо сделать это немедленно. Единственный верный путь к энергетической безопасности, стабильным ценам на энергию, процветанию и пригодной для жизни планете лежит через отказ от загрязняющих среду ископаемых видов топлива и ускорение перехода к энергетике на основе возобновляемых источников энергии.
С этой целью я призвал правительства стран «Группы двадцати» ликвидировать угольную инфраструктуру, полностью завершив поэтапный отказ от нее к 2030 г. для стран ОЭСР и к 2040 г. для всех остальных. Я настоятельно призвал субъектов финансовой деятельности отказаться от финансирования ископаемых видов топлива и инвестировать в возобновляемые источники энергии. И я предложил план из пяти пунктов по увеличению использования возобновляемых источников энергии во всем мире.
Во-первых, мы должны сделать технологии в области возобновляемых источников энергии глобальным общественным благом, в том числе устранив связанные с правом интеллектуальной собственности барьеры для передачи технологий. Во-вторых, мы должны улучшить глобальный доступ к цепочкам поставок компонентов и сырья для технологий возобновляемой энергетики.
В 2020 г. в мире были установлены энергонакопители общей мощностью 5 гигаватт. К 2030 г. нам необходимо довести мощность энергонакопителей до 600 гигаватт. Очевидно, что для достижения этой цели нам нужна глобальная коалиция. Узкие места в плане транспортировки и ограничения в цепочках поставок, а также повышение цен на литий и другие используемые в аккумуляторах металлы препятствуют внедрению таких технологий и материалов, причем именно теперь, когда мы в них больше всего нуждаемся.
В-третьих, мы должны бороться с бюрократизмом, который сдерживает реализацию проектов в области энергии солнца и ветра. Нам необходимо ускорить процесс получения разрешений и нарастить усилия по модернизации электросетей. В Европейском союзе на получение разрешения на строительство парка ветротурбин уходит восемь лет, а в Соединенных Штатах – 10. В Республике Корее для реализации проектов наземных ветроэнергетических установок требуется 22 разрешения от восьми различных министерств.
В-четвертых, мир должен отказаться от энергосубсидий на ископаемое топливо и вместо этого использовать средства для защиты уязвимых групп населения от энергетических потрясений и инвестировать в справедливый переход к устойчивому будущему.
И в-пятых, нам необходимо утроить инвестиции в возобновляемые источники энергии. Это относится как к многосторонним банкам развития и учреждениям по финансированию развития, так и к коммерческим банкам. Все должны активизироваться и резко увеличить инвестиции в возобновляемые источники энергии.
Нам необходимы более целеустремленные действия со стороны всех мировых лидеров. Мы уже находимся в опасной близости к максимально допустимому, по мнению ученых, пределу повышения температуры в 1,5 °C, который еще позволяет избежать наихудших климатических последствий. Чтобы удержаться на этом уровне в 1,5 °C, мы должны к 2030 г. сократить выбросы на 45%, а к середине столетия свести чистый объем выбросов к нулю. Но реализация национальных обязательств в их нынешнем виде приведет к увеличению выбросов почти на 14% в этом десятилетии. Это равносильно катастрофе.
Решение заключается в возобновляемых источниках энергии. Это необходимо для борьбы с изменением климата, для энергетической безопасности и для обеспечения чистой электроэнергией сотен миллионов людей, которые в настоящее время испытывают в ней недостаток. Возобновляемые источники энергии – это тройной выигрыш.
Никаких оправданий для отказа от революции в области возобновляемых источников энергии просто нет. В то время как цены на нефть и газ достигают рекордных уровней, возобновляемые источники энергии постоянно дешевеют. Стоимость солнечной энергии и солнечных батарей упала за последнее десятилетие на 85%. Стоимость энергии ветра снизилась на 55%. А инвестиции в возобновляемые источники энергии создают в 3 раза больше рабочих мест, чем инвестиции в ископаемые виды топлива.
Конечно, возобновляемые источники энергии – это не единственное решение проблемы кризиса в области климата. Крайне важны также решения, основанные на природных факторах, такие как обращение вспять процессов обезлесения и деградации земель. То же самое можно сказать и об усилиях по повышению энергоэффективности. Но быстрый переход на возобновляемые источники энергии должен быть нашей целью.
Наш отход от использования ископаемых видов топлива принесет огромную пользу, и не только для климата. Снизятся и станут более предсказуемыми цены на энергоносители, что положительно скажется на продовольственной и экономической безопасности. Ведь когда растут цены на энергоносители, растет и стоимость продуктов питания и всех потребляемых нами товаров. Поэтому давайте все согласимся с необходимостью быстрой революции в области возобновляемых источников энергии и давайте перестанем играть на пожаре, в котором сгорает наше будущее.
* Текст этой статьи на русском языке «Ведомостям» передал информационный центр ООН в Москве. Такова практика ООН: организация направляет тексты статей генсека своим представительствам в разных странах, а они передают их в одно из ведущих СМИ страны по своему выбору.