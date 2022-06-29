Энергопереход к катастрофе

«Иногда мир ставит цели, не осознавая последствий», – иронично заметил бывший СЕО трейдера Glencore Айван Глазенберг на энергетической панели в рамках ПМЭФа в 2021 г. В 2010-х гг. цены на уголь колебались в коридоре $50–130 за 1 т, а с 2021 г. начали неуклонно расти, и такого дорогого угля, как сейчас, в мире не было, наверное, никогда – $300–400 за 1 т. 24 июня в Европе партия угля из Австралии с доставкой в июле была продана по цене $421/т, что является рекордом для европейского рынка, писало агентство Bloomberg со ссылкой на источники в трейдинговых компаниях. В итоге производство угля не сокращается, а даже немного растет (в 2020 г. – 7,7 млрд т, в 2021 г. – 7,8 млрд т), угольная генерация в 2021–2022 гг. бьет исторические максимумы (рост на 9% в 2021 г., более 10 000 ТВт ч), как и выбросы углерода в атмосферу (13 млрд т СО2-эквивалента, +6,8% к 2020 г.). Мы наблюдаем угольный ренессанс вопреки декарбонизации, разводят руками эксперты EY.